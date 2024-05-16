Забруднена питна вода вбиває понад 1 млн людей щороку: вчені знайшли спосіб виявляти небезпеку

Новітня технологія може стати комерційно доступною вже через декілька років.

У багатьох країнах світу мільйони родин досі отримують питну воду через свинцеві труби, що призводить до її забруднення цим токсичним металом. Дослідники з Массачусетського технологічного інституту (США) розробили нову систему, яка здатна виявити небезпечну концентрацію свинцю навіть в одній краплі води.

Про винахід учених повідомляє видання ScienceDaily.

Забруднення питної води свинцем може порушити розвиток мозку в дітей, спричинити вроджені дефекти та призвести до різних неврологічних і серцевих захворювань.

"Це не подолана криза громадської охорони здоров'я, яка призводить до понад 1 мільйона смертей щороку", — стверджує Цзя Сюй Браян Сіа, старший автор нового дослідження, присвяченого передовій технології виявлення свинцю.

Традиційні методи тестування на вміст свинцю у воді або дорогі та громіздкі, або дають лише базові результати "так-ні", не вказуючи його концентрацію.

Інноваційна технологія, яку розробили дослідники, дає змогу з високою точністю визначати концентрацію свинцю до 1 частини на мільярд за допомогою простого портативного детектора на основі чіпа. Вона забезпечує практично миттєві кількісні вимірювання за допомогою всього лише краплі води.

Пристрій працює у воді з різним рівнем pH, від 6 до 8, що охоплює більшість зразків навколишнього середовища. Він був успішно протестований як з морською, так і з водопровідною водою.

Ця технологія може стати комерційно доступною вже через декілька років. Автори зазначають, що, хоча основну технологію вже розроблено, її перетворення на продукт, готовий до продажу і масового використання, передбачає інтеграцію лазера на чипі та вдосконалення механічної й оптичної конструкцій, що займе час.

Новітня система також може бути адаптована для виявлення інших забруднювальних речовин, таких як кадмій, мідь, літій, барій, цезій і радій.

Як пояснюють автори, компактний і недорогий пристрій, яким може користуватися ненавчений персонал, може значно підвищити рівень контролю безпеки води.

Нагадаємо, раніше спеціалісти розповіли, як можна перевірити якість води, що тече з кранів у наших квартирах. Однією з ключових ознак того, що вода неналежної якості, є її запах.

Читайте також: