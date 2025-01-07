Забруднення свинцем у Римській імперії могло знизити рівень IQ у населення Європи

Основною причиною забруднення стало видобування срібла — переплавлення мінералу галеніту, що супроводжувалося викидами свинцю в атмосферу.
Римська імперія, одна з найбільш розвинених цивілізацій в історії, могла зіткнутися зі зниженням когнітивних здібностей у своїх громадян через забруднення свинцем. Науковці з Інституту досліджень пустель у Неваді припускають, що свинець, який потрапляв у навколишнє середовище внаслідок видобутку корисних копалин, міг знизити рівень IQ майже всього населення Європи.
Про це пише Daily Mail.
Дослідження з крижаних кернів
Для аналізу дослідники вивчали крижані керни — стовпи льоду, які зберігають дані про атмосферу минулих епох. Бульбашки газу у льоді дозволяють відстежити рівень забруднюючих речовин, зокрема свинцю.
Результати показали, що викиди свинцю у Європі різко зросли близько 15 року до зв. е., під час розквіту Римської імперії, і залишалися високими протягом 150 років. Основною причиною забруднення стало видобування срібла — переплавлення мінералу галеніту, що супроводжувалося викидами свинцю в атмосферу.
Вплив на когнітивні здібності
Поєднавши ці дані з сучасними дослідженнями про вплив свинцю на здоров’я, вчені дійшли висновку, що середній рівень свинцю в крові дітей того часу зріс на 2,5 мікрограми на децилітр. Це могло знизити середній рівень IQ на 2–3 бали.
“Зниження на кілька балів може здаватися незначним, але для цілого населення це має серйозні наслідки”, — зазначив Натан Челлман, один із авторів дослідження.
Ширші наслідки
Вплив свинцю на здоров’я є добре відомим. У дорослих він пов’язаний із втратою пам’яті, серцево-судинними захворюваннями та іншими серйозними проблемами. У дітей навіть низькі рівні свинцю спричиняють зниження когнітивних здібностей та проблеми з концентрацією уваги.
Дослідження підкреслює, як промислова діяльність впливала на здоров’я людей протягом тисячоліть. “Це показує, що екологічне забруднення має довготривалі наслідки, навіть якщо ми говоримо про тисячолітню історію”, — додав Джо Макконнелл, провідний автор роботи.
Результати дослідження були опубліковані в авторитетному науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
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