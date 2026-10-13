Забудьте про селфі-палицю: вчені створили робота-фотографа, який ходить за вами (фото)

Робот PhoneBot / © Hou et al/arXiv

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Науковці презентували компактного двоногого робота PhoneBot, який самостійно пересувається поруч із власником і носить смартфон. Незвичний пристрій здатний автоматично обирати найкращий ракурс для знімання, щоб усі друзі потрапили в кадр.

Про це пише Daily Mail.

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Мініатюрний робот PhoneBot має висоту близько 48 см, а його вага становить приблизно 1,8 кг. Під час перших випробувань розробники продемонстрували, що пристрій вартістю 400 дол. здатен ходити, слідувати за людиною та самостійно підійматися після падіння на живіт.

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Смартфон кріпиться над «стегнами» робота, які водночас виконують роль основної частини корпусу пристрою. Завдяки камері телефона PhoneBot може розпізнавати людей і стежити за їхнім переміщенням. Водночас датчики руху відстежують переміщення та орієнтацію корпусу.

Спочатку робота створювали як платформу для наукових досліджень, однак його можливості дозволяють використовувати пристрій і як своєрідного мобільного фотографа. PhoneBot може самостійно зайняти оптимальну позицію, щоб усі люди опинилися в кадрі.

У препринті, опублікованому на arXiv, дослідники зазначили: «Ця стаття представляє PhoneBot — компактну, недорогу гуманоїдну платформу з відкритим кодом, яка поєднує звичайний смартфон із модульним корпусом для сприйняття інформації, обчислень на борту та взаємодії».

Робот PhoneBot / © Hou et al/arXiv

Науковці з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі розповіли, що програмне забезпечення для керування рухами PhoneBot працює безпосередньо на смартфоні. Телефон передає команди через Wi-Fi на невеликий бортовий комп’ютер, після чого той надсилає відповідні сигнали двигунам.

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У конструкції робота використано 13 двигунів: по шість у кожній нозі та ще один для обертання корпусу. Завдяки додатковому суглобу камера може повертатися вбік, тоді як самі ноги залишаються в нерухомому положенні.

Розробники протестували систему з кількома моделями смартфонів. За результатами випробувань усі вони змогли забезпечити базові функції сприйняття інформації, управління рухами та комп’ютерного зору.

Робот PhoneBot / © Hou et al/arXiv

Наразі PhoneBot не оснащений руками. У майбутньому команда планує встановити на нього легкі кінцівки, які дозволять роботу маніпулювати різними предметами.

Окремим напрямом подальших досліджень стане поведінка пристрою на нерівних поверхнях. Поки що його тестували виключно на рівній місцевості.

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Крім того, PhoneBot здатен реагувати на голосові команди, використовуючи мікрофон і динамік смартфона. Однак на цьому етапі розпізнавання мовлення та обробку природної мови виконує окремий ноутбук. У майбутньому дослідники планують перенести відповідні моделі штучного інтелекту безпосередньо на смартфон. Це має зменшити залежність системи від додаткового зовнішнього обладнання.

На думку науковців, смартфони можуть стати «практичною основою» для робототехнічних систем, адже вже містять у компактному корпусі камери, датчики руху, обчислювальні ресурси та засоби бездротового зв’язку.

Дослідники розраховують, що їхня недорога розробка перетвориться на «доступну та відтворювану платформу для освіти, досліджень і швидкого прототипування», а також сприятиме здешевленню та поширенню гуманоїдних роботів.

До слова, науковці зі Швейцарської вищої технічної школи Цюриха створили автономну роботизовану кисть, яка вміє пересуватися на кінчиках пальців, нагадуючи Річ із «Сімейки Аддамсів». Роборука витримує власну вагу, адаптується до різних поверхонь — від плитки до трави — та навіть здатна натискати клавіші, наприклад, граючи у комп’ютерні ігри. Така технологія стане у нагоді для виконання завдань у важкодоступних і вузьких просторах, а також розширить функціонал майбутніх гуманоїдних роботів.

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