Забуті птахи: як браконьєри знищують рідкісний вид пернатих (фото)

Тропічні птахи-носороги / © Вікіпедія

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У жовтні 2023 року співробітники Служби охорони рибних ресурсів і дикої природи США конфіскували партію з 45 черепів птахів-носорогів (рігдзьоби), які надійшли з Камеруну до аеропорту Нью-Йорка. Обезпірені черепи з порожніми очницями та довгими дзьобами були щільно складені у коробках. Рідкісні птахи-носороги з характерними масивними дзьобами й виростами (касками) тепер стали об’єктом нової хвилі торгівлі з Африки.

Про це йдеться на nautil.us.

«Я навіть не знала, що подібні черепи вже потрапляють до США — це шокувало мене», — каже Люсі Кемп, співголова Групи спеціалістів з птахів-носорогів при МСОП (IUCN) та директорка проекту Mabula Ground-Hornbill у Південній Африці.

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Що відомо про хвилю торгівлі рігдзьобами

Понад тисячу років рігдзьоб (носоріг) був об’єктом торгівлі в Східній Азії. Деякі види, зокрема шоломоносний носоріг, мають великі щільні каски, які нагадують слонову кістку і використовуються для виготовлення прикрас. Однак через надмірне полювання чисельність багатьох видів різко скоротилася, й у 1992 році майже всі азійські види носорогів були занесені до списків CITES — Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення.

Захист азійських видів птахів-носорог, схоже, спонукав браконьєрів полювати на африканські види. На фото зображено партію з 45 черепів птахів-носорог з Камеруну, що була вилучена в аеропорту імені Джона Кеннеді у 2023 році. Фото з сайту Tinsmann, J., et al. Biological Conservation (2025).

«У тих лісах більше не залишилося птахів-носорогів», — зазначає Кемп.

У новому дослідженні Кемп і її колеги припускають, що захист азійських видів перемкнув увагу браконьєрів на їхніх африканських «родичів» — аналогічно до того, як заборона торгівлі панголінами в Азії у 2000 році викликала сплеск їхнього відлову в Африці. Хоча половина світового різноманіття птахів-носорогів припадає на 32 африканські види, жоден з них наразі не має захисту за CITES.

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Аналіз даних Служби охорони США показав, що між 1999 і 2024 роками у США було імпортовано щонайменше 2552 носороги, і 95% з них — африканські. Аналіз соцмереж засвідчив зростання попиту на живих птахів, яких ловлять в Африці та продають у країни Азії як екзотичних домашніх улюбленців.

Дослідження в Камеруні показали, що ринок черепів стрімко розвивається останні шість років. Якщо раніше продаж черепів був побічним продуктом торгівлі м’ясом диких тварин, то тепер торговці спеціально вирушають до сіл, щоб замовляти черепи на експорт. За даними 2024 року, місцеві мисливці отримують у середньому трохи більше 5 доларів за череп, тоді як онлайн-покупці в Європі платять за нього до 158 доларів. Один мисливець згадував замовлення на 150 черепів.

«Це призвело до справжньої катастрофи», — каже Кемп. «Наші колеги повідомляють: у багатьох лісах уже зовсім немає цих птахів».

Птахи-носороги мають довгий життєвий цикл та народжують мало пташенят, тому їхні популяції особливо вразливі до надмірного вилову. Наприклад, щороку до США імпортується понад 100 жовтошоломних носорогів, хоча в природі їх залишилося менше 10 тисяч.

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Апаратжита Датта з Фонду охорони природи, яка не брала участі в дослідженні, висловила здивування масштабами нового ринку. «Для мене критично важливо зрозуміти, чому й де все це почалося. Це просто дивина чи якесь марнославство?» — розмірковує вона.

Наразі Кемп закликає CITES надати захист принаймні великим лісовим африканським видам, а згодом — і решті. Включення до CITES приверне увагу до проблеми та зобов’яже країни збирати дані про торгівлю.

Головне, каже вона, щоб ці зусилля не стали надто запізнілими.

Нагадаємо, науковці також перевірили чотири найпопулярніші гіпотези і знайшли відповідь, чому птахи співають на світанку.

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