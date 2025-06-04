Забутий колір фараонів: "єгипетський синій" може змінити наше майбутнє

Давньоєгипетський храм / Ілюстративне фото ШІ Gemini

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У давнину він був всюдисущим, прикрашав фрески, прикраси та витвори мистецтва. Проте з часом рецепт «єгипетського синього» — найстарішого у світі синтетичного пігменту, що використовувався ще 5000 років тому — був втрачений. Тепер, завдяки дослідникам з Університету штату Вашингтон, Смітсонівського інституту та Музею природної історії Карнегі, ми знову можемо його виробляти.

Про це пише IFL Science.

Загадка стародавнього пігменту розкрита

Уявіть собі, що тисячі років тому давньогрецькі статуї були яскраво розфарбованими, а Піраміда у Гізі сяяла під сонцем. У цих барвистих панорамах стародавнього світу «єгипетський синій» відігравав ключову роль. Як і рецепт римського бетону, його склад став загадкою для наступних поколінь.

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Дослідники успішно відтворили цей унікальний колір, розробивши 12 рецептів для отримання різних відтінків синього.

«Ці результати доповнюють попередні наукові, археологічні та історичні дослідження, спрямовані на вивчення використання та хімічних властивостей єгипетського синього кольору, і додатково визначають технологічні змінні, які стародавнім майстрам необхідно було контролювати для створення бажаного багатокомпонентного синтетичного пігменту», — розповіли вчені.

Склад «єгипетського синього» загалом був відомий і раніше: джерело міді, карбонат кальцію, кварцовий пісок та луг (попіл або сода). Але точні пропорції, методи змішування та очищення залишалися невідомими.

Сучасні можливості «стародавнього» кольору

В ході дослідження виявилося, що цей стародавній барвник має дивовижні властивості, які можуть знайти застосування у новітніх технологіях. Він поглинає видиме світло і випромінює майже вдвічі більше у ближньому інфрачервоному діапазоні довжин хвиль. Це робить його цінним для технологій енергоефективності, а також корисним у біомедицині, телекомунікаціях, системах безпеки та криміналістиці. Потенційно його можна було б застосовувати й для розробки високотемпературних надпровідників. Проте, першочерговою мотивацією для відтворення пігменту були зовсім не сучасні технології, а проста цікавість.

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«Це почалося просто як цікаве заняття, тому що нас попросили виготовити деякі зразки для експозиції в музеї. Але виявилось, що інтерес до матеріалу дуже великий», — зізнався Джон Макклой, перший автор статті та директор Школи машинобудування та матеріалознавства Університету штату Вашингтон.

Шлях до відтворення: від каструлі до сучасних технологій

Процес відтворення рецепта стародавніх єгиптян розпочався з базових експериментів.

«Ми синтезували єгипетські сині пігменти в лабораторних умовах, змінювали джерело міді (оксид, азурит або малахіт), з додаванням або без додавання соди. Потім ми детально схарактеризували ці матеріали за їхнім хімічним складом, фазовою збіркою та мікроструктурою», — пояснили дослідники.

Потім вчені проаналізували створені пігменти у порівнянні з давніми оригіналами, і результати були дивовижними. Виявилося, що «єгипетський синій» не такий вже й «синій» за своїм складом. Команда виявила, що «найсиніший» синій вимагав лише близько 50% «синіх» компонентів. Решта складу, за словами Макклоя, була неочікувано різноманітною.

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«Неважливо, що це за решта, що нас справді дуже здивувало. Ви можете бачити, що в кожній частинці пігменту є купа всього — він ні в якому разі не однорідний. Ми сподіваємося, що це буде добрим прикладом того, що наука може внести у вивчення нашого людського минулого. Робота покликана продемонструвати, як сучасна наука розкриває приховані історії в давньоєгипетських предметах», — сказав Макклой.

Нагадаємо, науковці добули цінну інформацію з мозку стародавніх людей. Цей новий метод може відкрити нові перспективи у вивченні стародавнього харчування, хвороб і навіть еволюційних зв’язків.