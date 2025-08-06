Смертельно небезпечний "забутий родич" ВІЛ викликає параліч і агресивний рак: що про нього відомо

Лікарня / © Pixabay

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Більшість людей знають про ВІЛ, чули про ВПЛ і втомились від згадок про COVID-19. Але є ще один вірус, про який майже не говорять, хоча він загрожує мільйонам. Це «забутий родич» ВІЛ — людський Т-лімфотропний вірус 1 типу HTLV-1. І попри те, що його відкрили ще у 1980 році, увага до нього залишається мінімальною.

Про це повідомило видання IFLScience.

HTLV-1 належить до родини ретровірусів — як і ВІЛ. Він передається статевим шляхом, через кров і грудне молоко, і викликає довічну хронічну інфекцію. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, на 2012 рік носіями вірусу могли бути від 5 до 10 мільйонів людей. Точна цифра невідома — через відсутність глобального тестування.

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Більшість інфікованих не мають симптомів. Але у частини людей вірус з часом призводить до важких наслідків. Один із них — HAM/TSP (мієлопатія або тропічний спастичний парапарез): прогресуюче ураження нервової системи, що викликає м’язову слабкість, спазми й ускладнення з ходою.

Інше ускладнення — рідкісний і агресивний рак крові: Т-клітинний лейкоз/лімфома дорослих (ATL). Його розвиток може тривати роками, але прогноз — несприятливий. У тяжких випадках медіана виживаності після встановлення діагнозу становить менше року. HTLV-1 — єдиний відомий ретровірус, що спричиняє рак у людей.

Особливо високий рівень інфікування фіксується у так званих «гарячих точках»: це південно-західна Японія, країни Африки на південь від Сахари, Карибський басейн, частини Південної Америки, Меланезія, Близький Схід і центральна Австралія — особливо серед корінних громад.

Наразі не існує вакцини проти HTLV-1. Заходи профілактики включають скринінг донорської крові та використання бар’єрної контрацепції. Але нещодавно дослідники з Інституту медичних досліджень імені Вальтера та Елізи Холл (WEHI) в Австралії зробили прорив.

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Уперше в історії вони створили мишачу модель з інфекцією HTLV-1 і протестували дію препаратів, які вже використовують для лікування ВІЛ: тенофовіру та долутегравіру. Обидва медикаменти показали здатність пригнічувати HTLV-1 у живому організмі.

Це відкриває шлях до майбутніх клінічних випробувань. Уперше за десятиліття науковці говорять про реальну можливість розробки ефективного лікування HTLV-1.

Нагадаємо, у Китаї спалахнув вірус чикунгунья. Він передається через укуси комарів. Спеціального лікування від нього немає.

Раніше ми повідомляли, що найотруйніша змія світу мешкає в Австралії, але вбиває не вона. Щороку тисячі людей гинуть від зовсім інших видів.