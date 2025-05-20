Зафіксовано сьому смерть: чим обернулося повернення хижака, винищеного 250 років тому

Вовк / © pixabay.com

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На північному заході штату Колорадо виявили мертвою вовчицю, випущену в рамках програми повернення сірих вовків, які були повністю винищені в цьому регіоні ще 250 років тому. За інформацією Служби парків та дикої природи, точну причину загибелі встановлять після розтину.

Про це повідомило видання IFLScience.

Загибла тварина була однією з п’ятнадцяти вовків, переселених до штату з Британської Колумбії у січні 2025 року. Відомо, що вже четверо вовків з поселених цього року загинули. Всього з моменту запуску ініціативи у 2023 році — сім летальних випадків, частина з яких пов’язана з браконьєрством.

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У 2020 році 50,9% виборців Колорадо підтримали Пропозицію 114, яка передбачає відновити популяцію вовків. Екологи стверджують, що хижаки відновлять баланс екосистем, зменшуючи кількість оленів та покращуючи стан лісів. Однак фермери б’ють на сполох: попри компенсації до $15 000 за вбиту худобу, вони вважають програму загрозою для своїх господарств.

Служба парків зазначає, що смертність серед вовків — норма: у Скелястих горах вони рідко живуть довше 4 років. Однак кожен випадок загострює суспільні дебати. Наприклад, у 2023 році двох вовків незаконно відстріляли, а одного вбив гірський лев.

Дослідження Університету Колорадо підкреслюють: вплив вовків на екосистеми видно лише через десятиліття.

Нагадаємо, дослідження поставило крапку в суперечці про воду на Червоній планеті.

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