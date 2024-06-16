Загадкова дев'ята планета Сонячної системи: скільки часу знадобиться, щоб її досягти – що кажуть науковці

Деякі вчені вважають, що до відкриття дев’ятої планети Сонячної системи залишилося всього кілька років.

Деякі науковці вважають, що до виявлення невловимої дев’ятої планети або до остаточного виключення її існування може залишитися лише кілька років. Але якщо ми його знайдемо, скільки часу знадобиться, щоб відправити космічний корабель у далекий світ? І чи зможуть люди коли-небудь здійснити цю подорож?

Про це пише Live Science.

Дев'ята планета – це назва гіпотетичної планети, яка ховається від нас на краю Сонячної системи і це, найімовірніше, темний газовий або крижаний гігант.

Передбачається, що цей невловимий світ десь у 5-10 разів більший за Землю за масою і обертається навколо Сонця по дуже витягнутій еліптичній орбіті. При цьому орбіта планети не синхронізована з орбітами інших планет Сонячної системи.

Вчені, які наполягають на тому, що дев'ята планета існує, вказують на дивну поведінку транснептунових об'єктів (тіла за орбітою Нептуна - ред.). Вони рухаються таким чином, що здається на них чинить гравітаційний вплив масивний об'єкт. Однак знайти цей загублений світ виявилося надзвичайно складно.

Проте деякі астрономи вважають, що дев’яту планету можна буде відкрити протягом наступних кількох років, коли наприкінці 2025 року надсучасна обсерваторія Вери Рубін Рубін почне досліджувати нічне небо.

Найімовірніше NASA або інші космічні агентства захочуть відправити космічний апарат для дослідження загадкового світу.

Андреас Хейн з Університету Люксембургу вважає, що планування і розробка такої місії займе не менше 10 років. Він додав, що головним чином це пов’язано з тим, що місії мають пройти тривалий і суворий процес відбору.

Але Манасві Лінгам з Технологічного інституту Флориди вважає, що така місія може бути відправлена набагато раніше, якщо виявиться, що новий світ являє собою якусь аномалію.

"Якщо планета 9 є аномальною в якомусь відношенні, може бути більше інтересу до прискорення такої місії", - пояснює науковець.

Також можливо, що приватна компанія з дослідження космосу SpaceX може розпочати місії раніше – потенційно через п’ять років після відкриття – тому що їм не заважає бюрократія, додав Хейн.

Скільки часу займе політ до дев'ятої планети?

Два роки тому вчені представили свої розрахунки. Вони показали, що політ до дев'ятої планети космічного апарату, такого як "Вояджер-1", займе приблизно від 45 до 75 років. Такий результат було отримано на підставі припущення, що дев'ята планета розташована в 400 разів далі від Сонця, ніж Земля. Тобто на відстані 400 астрономічних одиниць. Це приблизно в 13 разів далі, ніж розташований Нептун, тобто восьма планета Сонячної системи (і найдальша) від Сонця.

А вже цього року інші вчені припустили, що насправді дев'ята планета розташована далі – на відстані 500-550 астрономічних одиниць від Сонця. У принципі час польоту від цього збільшується, але не дуже сильно, вважає Лінгам.

Якщо взяти за приблизну тривалість польоту 75 років, то це звичайно дуже довго. І водночас це швидше, ніж знадобилося апарату NASA "Вояджер-1", тобто 46 років, щоб досягти відстані 163 астрономічні одиниці від Сонця. Тож до дев'ятої планети космічному апарату доведеться летіти в 3 рази швидше. Лінгам вважає, що це можливо, якщо побудувати правильну траєкторію польоту.

Деякі вчені вважають, що дістатися до невловимої планети можна і за 20 років, але Хейн вважає, що це малоймовірно з урахуванням сучасних технологій.

Гейн і Лінгам вважають, що швидше дістатися до дев'ятої планети допоможуть більш просунуті технології, такі як гігантські сонячні вітрила. Вони можуть або використовувати сонячну енергію для прискорення апарату, або ж їх можуть прискорювати спрямовані з Землі лазери.

Передбачається, що з такою технологією апарат зможе долетіти до дев'ятої планети всього за 7 років, але вчені вважають, що для створення таких сонячних вітрил потрібно щонайменше 20 років.

Водночас Гейн вважає, що після відправки зонда до дев'ятої планети, у людей також з'явиться можливість полетіти до цього загадкового світу. Але це станеться в далекому майбутньому. Можливо, поки що не виявлену планету Сонячної системи люди зможуть дослідити на шляху до найближчої зірки, каже Хейн. Але це станеться тільки в тому разі, якщо буде створено нові рухові системи, які дадуть змогу здійснювати такі пілотовані польоти.

"Я впевнений, що в далекому майбутньому люди зможуть відвідати дев’яту планету, - резюмував Андреас Хейн.

Нагадаємо, на Марсі виявили підземелля, де є всі умови для позаземного життя.

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