Загадкове поховання: у гробниці гладіатора виявили кістки 12 людей

Гробницю виявили безпосередньо під базилікою, яка спочатку була церквою, присвяченою святому Іоанну.

Археологи у Туреччині у стародавньому саркофазі римського гладіатора на ім'я Євфрат виявила кістки 12 чоловіків і жінок, датовані 5 століттям нашої ери. Оскільки поховання воїна було на двісті років давнішим, це свідчить, що гробницю використовували повторно.

Про загадкове поховання повідомляє видання Live Science.

Мистецтвознавець Університету Хатай Мустафи Кемаля в Туреччині Сінан Мімароглу та його команда виявили гробницю в руїнах базиліки, розташованої в провінції Ізмір, яка є частиною давньогрецького міста Ефес.

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Науковець зазначив, що з напису відомо, що саркофаг спочатку був призначений для гладіатора. Однак поряд з написами на саркофазі знайшли гравюри християнських хрестів як на кришці, так і всередині.

Поховання розташоване безпосередньо під базилікою, яка спочатку була церквою, присвяченою святому Іоанну.

Ця споруда пізніше була перетворена на купольну будівлю імператором Східної Римської імперії Юстиніаном, у шостому столітті вона слугувала важливим місцем поховання.

Вважається, що особи, поховані в саркофазі, мали високий статус у суспільстві. Мімароглу припускає, що вони, ймовірно, були громадянами вищого класу або членами духовенства, враховуючи ретельну увагу до їхнього поховання в церкві.

Загалом всередині саркофага було три хрести, датовані п'ятим століттям. Додаткові хрести вирізали на його кришці приблизно у восьмому столітті. Зараз їх порівнюють з аналогічними артефактами з регіону, щоб дізнатися більше про релігійні вірування людей, які їх виготовили.

Щодо гладіатора Євфрата, то відомо лише його ім’я та місце, де його поховали.

Нагадаємо, раніше археологам вдалося виявити гробницю доньки правителя провінції Асьют, яка жила в період Середнього царства в Стародавньому Єгипті. Вона була похована в труні, яка перебувала всередині іншої труни.

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