Загадкове “ядро давньої планети”: апарат NASA полетів досліджувати залізний астероїд (відео)

Американський зонд залишиться на орбіті астероїда Психея трохи більше двох років, щоб вивчити його, перебуваючи на різних висотах.

У п'ятницю, 13 жовтня, аерокосмічне агентство NASA запустило місію до далекого, ніколи не досліджуваного металевого астероїда Психея, який, на думку вчених, може бути частиною ядра давнього небесного тіла.

Про це повідомили на сайті NASA.

Запуск потужної важкої ракети Falcon Heavy компанії SpaceX, яка несе зонд NASA, відбувся заплановано о 10:19 за місцевим часом (14:19 GMT) з Космічного центру Кеннеді у Флориді.

"Апарат рухається по номінальній траєкторії", — сказав коментатор під час прямої трансляції NASA через кілька хвилин після запуску.

"Люди вже "побували" на небесних тілах, складених зі скель, льоду чи газів. Але тепер ми вперше відвідаємо світ, який має металеву поверхню", - сказала на пресконференції Лінді Елкінс-Тантон, науковий координатор місії.

Подорож буде довгою, оскільки Психея розташована у зовнішній частині Поясу астероїдів, між орбітами планет Марс і Юпітер. Таким чином, зонд NASA пройде відстань приблизно в 3,5 мільярда кілометрів, щоб дістатися туди, з очікуваною датою прибуття влітку 2029 року.

Що відомо про Психею

Завдяки світлу, відбитому від його поверхні, вчені вже знають, що астероїд Психея дуже щільний і що він складається з металу, а також іншої матерії - ймовірно, каменів.

Вчені вважають, що Психея, довжина якої перевищує 200 кілометрів, могла бути частиною ядра стародавнього небесного тіла, поверхня якого була розтерта в порошок від ударів астероїдів.

Анімаційне зображення зонда NASA біля астероїда Психея / Фото: скриншот з відео

"Планети Земля, Марс, Венера і Меркурій мають металеве ядро. Але ми ніколи не зможемо побачити ці ядра, вони знаходяться в дуже гарячих і глибоких областях", - сказала Лінді Елкінс-Тантон. Таким чином, місія до Психеї є "нашим єдиним способом побачити ядро".

Американський зонд залишиться на орбіті астероїда Психея трохи більше двох років, щоб вивчити його, перебуваючи на різних висотах.

Апарат використовуватиме три наукових прилади: мультиспектральні зображення для фотографування, спектрометри для визначення складу та магнітометри для вимірювання магнітного поля.

Випробування нових технологій

Для переміщення в космосі зонд використовуватиме двигуни на ефекті Холла, вперше для міжпланетної подорожі.

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"Ці двигуни використовують електроенергію, яку забезпечують сонячні панелі зонда, для отримання іонів благородного газу (ксенону), які потім прискорюються, коли вони проходять через електричне поле. Потім вони викидаються з дуже високою швидкістю, у п'ять разів швидшою, ніж паливо, яке виходить із класичної ракети", - сказав Девід О, інженер з NASA.

Ця технологія створює необхідне прискорення для руху.

Місія Psyche також випробовує систему лазерного зв'язку, яка має дозволити передачу більшої кількості даних, ніж радіозв'язок.

Нагадаємо, перші дослідження зразків із астероїда Бенну віком 4,5 мільярда років, зібраних в космосі та доставлених на Землю апаратом NASA, виявили високий вміст вуглецю та води. Ця знахідка може вказувати на те, що саме такі космічні камені принесли на нашу планету “будівельні блоки” для зародження життя на Землі.

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