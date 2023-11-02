Загадкові обʼєкти біля ядра Землі утворилися через зіткнення з іншою планетою - сенсаційне відкриття

Вчені з'ясували, що таємничі аномалії біля ядра Землі можуть бути залишками планети розміром із Марс, яка врізалася в нашу планету.

Про це пише The Guardian.

На думку вчених, приблизно за 100 мільйонів років після утворення Сонячної системи, планета під назвою Тея врізалася в Землю. Зіткнення розплавило більшу частину Землі та Теї. На орбіту викинуло величезну кількість пилу і каміння — так зʼявився Місяць.

Науковці змоделювали процес зіткнення планет і припустили, що після цього верхня половина мантії Землі розплавилась, а уламки Теї потрапили всередину Землі.

Протягом наступних чотирьох з половиною мільярдів років частини Теї могли рухатися до ядра Землі та зрештою сформувати щільні обʼєкти, поховані глибоко під Африкою і Тихим океаном. Вони відомі як великі провінції з низькою швидкістю зсуву, або LLVP.

Нагадаємо, дослідники з Китаю почали копати у землі яму глибиною понад 10 000 метрів. Вчені вважають, що пройшовши десяток шарів гірських порід, їм вдасться дістатися до порід крейдяного періоду — відомий як крейдяна система, вік якого налічує близько 145 мільйонів років.

Раніше науковці виявили, що внутрішнє ядро Землі може складатися з двох окремих шарів. Традиційно вважають, що Земля має чотири основні шари: кору, мантію, зовнішнє та внутрішнє ядра. Але це твердження може бути неточним. Проте тепер геофізики припускають, що все набагато складніше.

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