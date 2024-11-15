Загроза астрономії: вчені закликають зупинити запуски Starlink та їхніх конкурентів

Астрономи вважають, що запуски мають бути зупинені, доки не будуть повністю оцінені екологічні ризики розгортання тисяч супутників.

Про це пише Space.com.

Вплив на астрономічні дослідження

Наразі на навколоземній орбіті функціонує понад 9 тисяч супутників, з яких понад половина належить Starlink компанії SpaceX — їх приблизно 6500. Для порівняння, за всю історію космічних польотів на орбіту було виведено близько 19 500 супутників. Це значно ускладнює роботу наземних телескопів, які намагаються вивчати далекі об’єкти у Всесвіті. Світлові сліди від супутників можуть перекривати зображення далеких галактик, зірок та інших космічних об’єктів, що робить їх дослідження майже неможливим.

Екологічні наслідки

Крім того, вчені вказують на екологічні наслідки запусків супутників. Вони стверджують, що велика кількість супутників на орбіті може призвести до збільшення космічного сміття, що становить загрозу для інших космічних апаратів та навіть для Міжнародної космічної станції. Також є побоювання щодо впливу на атмосферу Землі, оскільки запуски ракет викидають велику кількість парникових газів.

Попри очевидну вигоду від глобального швидкого супутникового Інтернету, астрономи стурбовані його впливом на спостереження за нічним небом. Крім того, випромінювання від електроніки супутників порушує роботу радіотелескопів, ускладнюючи дослідження найвіддаленіших куточків космосу.

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