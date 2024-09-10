Загрожує криза, про яку не казали: вчені вказали на місця, де вже відчутний вплив зміни клімату на Землі

Через кліматичні зміни найбільшу загрозу для пустель несе не посуха, а катастрофічні повені.

Унаслідок зміни клімату на Землі найбільшу загрозу для пустель несуть катастрофічні повені. А портовим містам Близького Сходу та Північної Африки слід очікувати руйнівних наслідків від повеней через посилення ерозії ґрунту в прибережних районах.

Про це пише Science Daily.

Вчені здійснили дослідження, де проаналізували наслідки руйнівних повеней, які сталися минулого року в місті Дерна, Лівія. Стихія забрала життя понад 11,3 тисяч осіб. Учені вважають, що посилення ерозії ґрунту сприяло таким жахливим наслідкам.

Згідно з інформацією фахівців, посушливі регіони Землі неймовірно вразливі зараз. Водночас частота екстремальних погодних умов продовжує зростати зі змінами клімату.

В останнє десятиліття північноафриканська Сахара вже зіткнулася з небезпечним поєднанням погодних умов. Йдеться про періоди сильної посухи, які змінюються інтенсивними прибережними зливами.

"Дедалі більше опустелювання місцевості призводить до ще більших посух, а зливи в регіоні почастішали через прогрівання морської води в Східному Середземномор'ї внаслідок глобального потепління. Два фактори посилюють ерозію ґрунту, створюючи смертоносні грязьові потоки. У деяких випадках такі потоки не можуть витримати навіть греблі", — пише співавтор статті Ессам Хеггі з Лабораторії мікрохвильових систем, датчиків і візуалізації (MiXIL).

Попри поширену думку про те, що посухи є найбільшою загрозою для Сахари, Хеггі вважає, що це не так.

Результати дослідження показують, що найсмертоносніша повінь в Африці поєднувала в собі два фактори: велику кількість опадів і обвалення двох протипаводкових гребель. Ба більше, пересушений ґрунт перетворився на грязьовий потік, який збільшив щільність поточної води.

Дослідники кажуть, що потоки води були занадто забруднені, а це зі свого боку збільшило руйнування. У такий спосіб було зруйновано дві греблі, які були покликані захищати місцеве населення від паводку.

"Те, що сталося в Лівії, може трапитися в багатьох густонаселених районах Північної Африки та Аравійського півострова", — попереджають учені.

Такоє є такі фактори ризику, як шторми, що посилюються зі зміною клімату, і зростання населення міст.

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