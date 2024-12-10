Загублена гробниця Клеопатри: археологиня виявила сенсаційний артефакт

Клеопатра VII – остання правителька. Походила з династії Птолемеїв, була нащадком її засновника Птолемея I Сотера, македонського полководця і сподвижника Александра Македонського.

Археологиня, яка займалася пошуками давно втраченої гробниці Клеопатри VII, зробила "важливе" відкриття в місці, яке, ймовірно, є останнім притулком легендарної цариці.

Деталі розповіли у виданні Daily Mail.

Кетлін Мартінес, яка майже два десятиліття присвятила пошукам гробниці, знайшла статую, що може зображати справжнє обличчя Клеопатри, яка правила в 51-30 роках до нашої ери.

Біла мармурова статуя, від якої збереглася лише голова, зображує жінку з дрібними рисами обличчя: маленьким носом, пухкими губами і заплетеним волоссям.

Клеопатра правила від 51 до 30 рр. до н. е. аж до дня своєї смерті. Вона була царицею Єгипту та останньою і найвідомішою з династії Птолемеїв

Під час досліджень Мартінес та її команда також виявили 337 монет із зображенням Клеопатри, а також різноманітну кераміку, масляні лампи, статуетки та інші артефакти, в храмі Тапосиріс Магна.

Експертка довгий час припускала, що гробниця Клеопатри захована серед руїн цього храму, який розташований над тунелем завдовжки 4281 фут і глибиною 43 фути під землею. Мартінес вважає, що тіло цариці було вивезене з палацу через тунель і поховане в секретному місці.

Однак інші археологи припустили, що знайдена статуя може зображати іншу королівську особу.

Критики також взяли під сумнів теорію Мартінес, стверджуючи, що Клеопатра була похована в місті Олександрія, а не за 25 миль від нього.

Статуя та інші артефакти, включно з монетами з вигравіруваним зображенням обличчя Клеопатри, а також керамічні вироби, масляні лампи, статуетки та багато іншого, були знайдені у храмовому комплексі Тапосиріс Магна за 25 миль на захід від Олександрії

Генеральний секретар Вищої ради з давніх пам’яток Єгипту Мохамед Ісмаїл Халед назвав відкриття в храмі Тапосиріс Магна черговою "важливою знахідкою". Міністерство туризму та старожитностей Єгипту зазначило, що результати розкопок мають велике значення для поглиблення знань про архітектуру, культуру та ритуальні практики епохи.

Кетлін Мартінес виявила вапнякове погруддя царя з головним убором фараонів – немесом. Серед інших знахідок – статуя, яку Мартінес вважає зображенням Клеопатри. Проте деякі експерти вважають, що риси обличчя на статуї більше відповідають зображенню принцеси або іншої знатної особи.

Окрім того, команда знайшла понад 300 монет із зображенням Клеопатри, амулет з написом "Справедливість Ра засяяла", бронзове кільце, присвячене богині Хатхор, а також давні поховання.

Під маяком Тапосиріс Магна дослідники виявили великий некрополь із 20 похоронними камерами та гробницю з трьома кімнатами.

Мартінес та її команда також виявили 337 монет із зображенням Клеопатри, а ще низку керамічних виробів, масляних ламп, статуеток та інших артефактів, у храмі Тапосиріс Магна

Храм Тапосиріс Магна, назва якого перекладається як "велика гробниця Осіріса", був присвячений богу Осірісу та богині Ісіді, яку вважали втіленням Клеопатри. Складна система тунелів, пов’язана з храмом, простягається від озера Мар’ют до Середземного моря.

Під час аналізу знайдених керамічних фрагментів було встановлено, що храм збудували в першому столітті до нашої ери.

Мартінес припускає, що Клеопатра могла бути похована в храмі після її самогубства у 30 році до нашої ери. Вона вважає, що смерть цариці була частиною ритуального апофеозу – переходу у статус богині.

Археологиня розповіла, що 2022 року вона виявила тунель, який нагадує знамениту інженерну споруду Евпаліноса на острові Самос.

"Якщо є хоча б один відсоток ймовірності, що остання цариця Єгипту може бути похована тут, мій обов’язок – знайти її", – заявила Мартінес 2022 року.

Нагадаємо, раніше археологам вдалося виявити гробницю доньки правителя провінції Асьют, яка жила в період Середнього царства в Стародавньому Єгипті. Вона була похована в труні, яка перебувала всередині іншої труни.