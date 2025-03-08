Загублений світ у хмарах: дивовижні факти про "будинок богів" Рорайма

Підніжжя Рорайми часто оповите хмарами, тому, якщо дивитися на гору здалеку або з висоти пташиного польоту, створюється ілюзія величезного острова, що ширяє в хмарах.

У саванах Південної Америки, де сходяться кордони Бразилії, Венесуели та Гаяни, прямує в небо дивовижна "столова" гора Рорайма. Столові гори цього регіону – з абсолютно плоскими вершинами та майже вертикальними схилами – це одні з найдавніших геологічних утворень на Землі, що виникли ще в докембрійську епоху, два мільярди років тому.

Про це пише Live Science.

Підніжжя Рорайми часто оповите хмарами, тому, якщо дивитися на гору здалеку або з висоти пташиного польоту, створюється ілюзія величезного острова, що ширяє в хмарах. Гора височить на 2810 метрів над навколишньою саваною і виглядає як гігантська стільниця. Мовою пемонів, місцевого корінного населення, такий тип гір називається "тепуї", що в перекладі означає "будинок богів".

Пемони вірять, що тепуї священні, що гора Рорайма — це пень міфічного дерева, яке давало врожай усіх фруктів та овочів світу. Але потім лиходій і обманщик на ім'я Макунайма зрубав священне дерево, і воно звалилося на землю, викликавши всесвітній потоп.

Хмари навколо підніжжя гори створюють ілюзію острова, що ширяє в небі / Фото: скриншот з відео

Проте геологи інакше пояснюють причини появи таких гір. Тепуї зустрічаються виключно у Південній Америці, а саме у Венесуелі та західній Гайані, де їх налічується понад сотня. Це залишки величезного блоку пісковика, що утворився близько 1,8 мільярда років тому, коли великі піщані дюни затверділи та поступово перетворилися на скелю.

Протягом наступних 1,5 мільярда років на цю брилу пісковика нашарувалися інші типи порід, але ці шари були розмиті приблизно 180 мільйонів років тому. Потім вітер і вода почали терзати піщаник, і зрештою вирізали гігантські плато з крутими схилами, які ми бачимо сьогодні. Зрештою, геологічне підняття підняло ці плато до їхньої нинішньої висоти.

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"Загублений світ" гори Рорайма протягом приблизно 70-90 мільйонів років був ізольований від навколишньої савани, що дозволило створити на вершині унікальну екосистему з кристально чистими водоспадами та водоймами, що наповнюються дощовою водою, а також унікальними видами тварин та рослин. Близько третини флори і фауни, що зустрічається на вершинах всіх тепуї, включаючи хижі рослини, орхідеї, птахів, що харчуються нектаром, комах, павуків і жаб, є ендемічними, тобто не зустрічаються більше ніде на планеті.

Нагадаємо, Олександрія, одне з найдавніших міст Єгипту, опинилася під загрозою через підвищення рівня моря. Якщо ситуація не зміниться, місто може втратити тисячі споруд.

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