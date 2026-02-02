Загадка Бермудського трикутника стає глибшою: нова теорія пояснює таємничі зникнення

Бермудський трикутник / © Getty Images

Довгі роки Бермудський трикутник асоціювали з загадковими зникненнями кораблів і літаків. Тепер з’явилася нова наукова теорія, яка може пояснити, що відбувалося в цьому районі.

Про це йдеться в матеріалі Daily Mail.

За останніми дослідженнями, причиною дивних інцидентів могли бути природні явища — зокрема, рідкісні викиди метану з дна океану. Вони здатні тимчасово знижувати плавучість суден і впливати на роботу двигунів. Рональд Каппер з організації What If Science зазначає, що такі явища могли існувати в минулому, але з часом зникли, що пояснює зменшення кількості інцидентів у трикутнику в останні десятиліття.

“Це не інопланетяни, портали чи прокляття, — пояснює Каппер. — Йдеться про поєднання рідкісних природних факторів, наприклад, метан, який виділяється з океанського дна”.

Викиди газів могли зменшувати щільність води, що призводило до втрати плавучості суден, а дрібні літаки, що низько пролітали над морем, також зазнавали труднощів. Подібні явища фіксувалися й в інших регіонах світу, але якщо в Бермудському трикутнику існувало тимчасове “активне поле”, це могло пояснити концентрацію зникнень у певні періоди.

Деякі вчені пропонують ще більш екзотичні гіпотези, але більшість погоджується, що природні умови були основним фактором. При цьому Берегова охорона США підкреслює: район не є більш небезпечним за інші ділянки океану, а чимало інцидентів було перебільшено або неправильно задокументовано.

Бермудський трикутник — це умовно визначена зона площею близько 500 тисяч квадратних миль у західній частині Північної Атлантики. Традиційно його позначають трикутником між Майамі (Флорида), Бермудськими островами та Сан-Хуаном (Пуерто-Рико).

Нова теорія надає правдоподібне пояснення багатьом історичним зникненням, включно з відомими випадками, як-от потоплення підводного човна USS Cyclops 1918 року, де загинули всі 306 членів екіпажу. Викиди метану, аномальні хвилі та інші природні явища могли стати причиною таких подій, зберігаючи таємничу ауру цього регіону.

Навіть якщо нове пояснення стане загальноприйнятим, Бермудський трикутник й надалі залишатиметься символом загадок океану, інтригуючи як громадськість, так і науковців.

