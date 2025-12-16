ТСН у соціальних мережах

Загадка давніх часів: у шведському болоті знайшли таємничу жертву кам’яної доби

Тварину поховали у воді з кістяним кинджалом, а дослідження ДНК допоможуть дізнатися більше про її життя та побут людей кам’яної доби.

Ритуальне поховання собаки кам’яної доби

Ритуальне поховання собаки кам’яної доби / © Фото з відкритих джерел

У болоті на південному сході Швеції археологи виявили ритуальне поховання кам’яної доби з рештками собаки та кістяним кинджалом. Тварину, ймовірно, помістили в мішок або контейнер і приклали камінням, щоб утопити в озері, яке існувало на цьому місці понад 5 тисяч років тому.

Про це повідомили шведські археологи.

“Принесення тварин у жертву у Швеції кам’яної доби було поширеним явищем, — зазначають дослідники. — Подальші дослідження допоможуть дізнатися більше про життя собаки та її господарів”.

Деталі знахідки

Ритуальне поховання собаки кам’яної доби / © Фото з відкритих джерел

Ритуальне поховання собаки кам’яної доби / © Фото з відкритих джерел

Ритуальне поховання виявили під час будівництва дороги на південний захід від Стокгольма. Археологи датували його приблизно 5 тисячами років. Науковці також знайшли залишки дерев’яного пірса, рибальського кошика та двометрової конструкції з переплетених верб — ймовірно, стародавнього рибальського пристосування. Витоптані ділянки дна свідчать, що люди того часу вміли пересуватися мілководдям озера.

Про собаку

Знахідка вказує, що це був самець віком від 3 до 6 років і висотою близько пів метра. Тварину поховали на глибині півтора метра, поряд із 25-сантиметровим кістяним кинджалом із лося або оленя.

Науковці планують провести аналіз ДНК і вмісту ізотопів у кістках собаки, щоб встановити, де вона виросла і чим харчувалася. Це допоможе краще зрозуміти побут та ритуали людей кам’яної доби у Швеції.

Нагадаємо, раніше археологи на півночі Норвегії виявили рідкісне поховання: жінку-вікінга, яку поклали в невеликий човен разом із собакою.

