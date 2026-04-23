Загадка для вчених: на дні океану зафільмували химерного напівпрозорого монстра

Вчені виявили невідому тварину на дні океану

Реклама

Під час масштабної експедиції в Жолобі Рюкю на дні океану на рекордній глибині 9137 метрів вчені виявили загадкову напівпрозору істоту, яку наразі неможливо віднести до жодного з відомих типів тварин. Унікальне створіння, що нагадує химерного морського слимака, зафіксували на відео дослідники з Австралії та Японії, які вивчають найглибші западини Тихого океану.

Про дивовижну знахідку, яка поставила в глухий кут провідних морських біологів, повідомляє британське видання The Mirror.

Спільна експедиція австралійських та японських вчених тривала два місяці, протягом яких фахівці обстежили три найглибші підводні каньйони. Загадковий білий організм повільно ковзав по дну Філіппінського моря, де тиск майже у тисячу разів перевищує показники на рівні моря. Науковці тимчасово класифікували знахідку як «Animalia incerta sedis» — тварину з невизначеним систематичним положенням.

Реклама

Окрім невідомої істоти, команда виявила понад 100 різноманітних груп організмів, серед яких були м’ясоїдні губки та глибоководні риби. Головний науковий співробітник експедиції, професор Джеймісон, зазначив, що японські жолоби виявилися напрочуд багатими на життя, попри екстремальні умови.

«Це дослідження мало на меті не просто спостереження за глибоководними організмами, але й створення основи для майбутніх вивчень на таких глибинах», — підкреслив професор.

За словами фахівців, ультраабісальна зона океану залишається одним із найменш вивчених рубежів Землі. Проте дослідники із сумом констатували, що навіть на таких недосяжних глибинах вони знайшли сліди людського сміття.

