Загадка "Драконячої діри": у глибокій вирві в морі знайшли 1700 невідомих вірусів

Південно-Китайське море / © Getty Images

Глибоко в Південно-Китайському морі розташована «Драконяча діра» — таємнича вирва завглибшки 301 м. Вчені виявили там унікальну екосистему, яка налічує понад 1700 вірусів, більшість із яких раніше ніхто не бачив.

Про це повідомляє Daily Galaxy.

У віддаленій частині Південно-Китайського моря розташована гігантська підводна карстова вирва, яка має назву «Драконяча діра». Це незвичайний і майже беззвучний простір, де відсутній кисень і не доходить сонячне світло. Попри такі екстремальні умови, життя там усе ж існує, хоча й у зовсім іншій формі, ніж звикла людина.

Детально вивчати цю вирву китайські науковці почали 2016 року, і відтоді Саньша-Юнле-Блу-Гоул вважають однією з найглибших відомих океанічних вирв у світі. Втім, головні таємниці приховані в її надрах.

Що відомо про «Драконячу діру» в морі?

З глибиною 301 м і шириною 162,3 м «Драконяча діра» належить до найбільших морських вирв, які коли-небудь фіксували дослідники. У науковій роботі, опублікованій у журналі Nature, зазначається, що вона утворилася в часи, коли рівень океану був значно нижчим. Опади поступово розчиняли вапнякові породи, формуючи круті стіни зі своєрідною «сходинковою» будовою. Коли ж рівень моря піднявся, вирва заповнилася водою та набула сучасного вигляду.

Особливість «Драконячої діри» — її майже повна ізоляція від зовнішнього середовища. Вузький вхід і стрімкі стінки перешкоджають природному перемішуванню води. Поверхневі шари не доходять донизу, а кисень не проникає вглиб. Фахівці Першого інституту океанографії Китаю з’ясували, що концентрація кисню різко падає вже на невеликій глибині й зникає задовго до середини вирви. Через це всередині формуються окремі шари води з різним хімічним складом і формами життя.

Розташування та зовнішня морфологія морської діри / © Nature

Життя в морській вирві

На глибинах понад 100 м умови стають кардинально іншими. Риби, водорості та рослини тут більше не виживають. Водночас, за даними видання Environmental Microbiome, цей простір заселяють бактерії, які можуть існувати в повній темряві, використовуючи хімічні реакції як джерело енергії.

У першому глибокому шарі — Анаеробній зоні I — переважають бактерії, що окиснюють сірку. Зокрема, роди Thiomicrorhabdus і Sulfurimonas становлять майже 90% усіх мікроорганізмів у цій зоні.

Ще нижче, після позначки 140 м, дослідники виділили Анаеробну зону II. Тут зникають нітрати й накопичується сірководень, а бактерії переходять на сульфатне відновлення. Провідну роль відіграють мікроорганізми родів Desulfatiglans, Desulfobacter і Desulfovibrio. Також тут виявили зелені сіркобактерії Prosthecochloris та інші рідкісні групи, зокрема Chloroflexi і Parcubacteria. Усі вони пристосовані до надзвичайно жорстких, безкисневих умов існування.

Структурні особливості «Драконячої діри», виявлені за допомогою підводного зображення та 3D-картографування / © Nature

Бактерії і віруси з «Драконячої діри»

У лабораторіях науковцям вдалося культивувати 294 штами бактерій із зразків, узятих безпосередньо з вирви. Понад 22% цих анаеробних мікроорганізмів раніше не були відомі науці.

Окремим об’єктом дослідження стали віруси, що мешкають у «Драконячій дірі». Вчені ідентифікували 1730 різновидів вірусів, більшість із яких належать до родин Caudoviricetes та Megaviricetes. Водночас у глибших, безкисневих шарах вірусний світ виглядає інакше: значну частину виявлених вірусів не вдалося віднести до жодної відомої групи. Саме ці невідомі віруси можуть відігравати важливу роль у функціонуванні мікробних екосистем в екстремальних умовах.

