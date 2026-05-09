Загадка експедиції Франкліна отримала новий поворот: вдалося індентифікувати імена моряків

Кістки нещодавно ідентифікованого Джона Брідженса. Фото: університет Ватерлоо

Дослідники вперше змогли встановити особи чотирьох загиблих учасників експедиції британського мореплавця Джона Франкліна, яка зникла в Арктиці ще у 1845 році. Ідентифікацію провели за допомогою аналізу ДНК, виділеної з останків моряків, та її порівняння з генетичним матеріалом живих родичів.

Про це повідомило видання Scientific American.

Експедиція Франкліна була масштабною спробою знайти Північно-Західний прохід — морський шлях, який мав з’єднати Атлантичний і Тихий океани через Північний Льодовитий океан. У подорож вирушили два британські кораблі — HMS Erebus та HMS Terror. Обидва судна були спеціально підготовлені для плавання в суворих арктичних умовах: їх укріпили залізними пластинами, оснастили паровими двигунами та запасами провізії.

Під час подорожі кораблі застрягли в льодах поблизу острова Короля Вільяма в канадській Арктиці. У знайденій пізніше записці офіцерів зазначалося, що судна опинилися в крижаній пастці ще наприкінці 1846 року. Також у документі повідомлялося, що керівник експедиції Джон Франклін і ще 23 члени екіпажу померли до квітня 1848 року.

Після цього 105 моряків, які залишилися живими, вирішили покинути кораблі та дістатися материкової частини Канади пішки через морський лід. Однак ніхто з них не вижив.

Провідний автор нового дослідження, археолог Університету Ватерлоо Дуглас Стентон, припускає, що умови для членів екіпажу були надзвичайно тяжкими.

«Це, мабуть, було жахливо. Температура була, мабуть, -30 градусів за Цельсієм, і ці чоловіки були нездоровими після трьох років в Арктиці», — зазначив він.

У межах нового дослідження науковці ідентифікували трьох чоловіків, останки яких знайшли на острові Короля Вільяма. Йдеться про Вільяма Оррена — кваліфікованого моряка, Девіда Янга — моряка першого класу, якому було лише 17 років, коли він приєднався до експедиції, а також Джона Брідженса — стюарда молодших офіцерів. Усі троє служили на кораблі HMS Erebus та вирушили в експедицію з Лондона.

Останки четвертого чоловіка виявили південніше. За словами дослідників, майбутня наукова публікація в журналі Polar Record має підтвердити, що вони належать Гаррі Пеглару — члену екіпажу HMS Terror.

Науковці наголошують, що всі ідентифікації вдалося провести саме завдяки порівнянню ДНК загиблих із ДНК їхніх сучасних родичів.

Наразі дослідники виявили останки щонайменше 23 учасників експедиції Франкліна. Раніше за допомогою генетичного аналізу вдалося встановити особи ще двох моряків. Таким чином кількість ідентифікованих членів екіпажу зросла до шести зі 129 людей, які вирушили в арктичну подорож 1845 року.

У дослідженні науковці зазначають, що нові ідентифікації допомагають краще зрозуміти події, які відбувалися після того, як моряки залишили кораблі Erebus і Terror та спробували врятуватися, вирушивши на південь через арктичні льоди.

