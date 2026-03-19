Загадка еволюції: знайдений у Китаї скам’янілий «монстр» змінює уявлення про стародавній океан

Реклама

Вчені зробили дивовижне відкриття, досліджуючи багаті на скам’янілості поклади біоти Гуйян у китайській провінції Гуйчжоу. Знайдені рештки належать до маловивченої групи стародавніх ракоподібних і проливають світло на період відновлення Землі після найбільшої глобальної катастрофи.

Про деталі цієї унікальної палеонтологічної знахідки повідомляє Daily Galaxy.

Майже повне тіло та аномально міцні щелепи

Новий вид отримав офіційну назву Yunnanocyclus fortis. Ці химерні морські мешканці жили в епоху раннього тріасу, приблизно 251 мільйон років тому. Тварина належала до загадкової групи циклид (Cyclida), скам’янілості яких зазвичай дуже бідні і обмежуються лише фрагментами овальних панцирів.

Реклама

Yunnanocyclus fortis

Проте китайська знахідка виявилася справжнім скарбом. Вченим вдалося ідентифікувати майже повне тіло істоти розміром близько 2 сантиметрів: крихкі вусики, антени та сім пар грудних сегментів. Головною ж особливістю Yunnanocyclus fortis стали надзвичайно міцні мандибули (щелепи). Аналіз показав високу концентрацію кальцію та фосфору в цих структурах, що свідчить про їхню сильну мінералізацію. Хоча точний раціон тварини залишається таємницею, такі масивні щелепи вказують на здатність переробляти досить тверду їжу.

Як знахідка змінює історію еволюції

До цього часу вважалося, що в епоху раннього тріасу циклиди мешкали переважно в районі Мадагаскару та сучасної Європи. Виявлення нового виду в Китаї значно розширює географію їхнього поширення та є найдавнішим свідченням присутності цих істот у східному регіоні стародавнього океану Тетіс.

Це відкриття також доводить, що після пермсько-тріасового масового вимирання (коли з лиця Землі зникло понад 90% усіх морських видів) складні океанічні екосистеми почали відновлюватися набагато раніше і швидше, ніж припускала наука. Сама ж група цих ракоподібних пережила свій еволюційний розквіт ще до катастрофи, а остаточно вимерла близько 66 мільйонів років тому, розділивши трагічну долю динозаврів.

