Загадка квазісупутника Землі: астрономи показали його перший чіткий знімок

Астероїд Камооалева / CNSA/Handout via Xinhua

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Китайський космічний апарат Tianwen-2 наблизився на відстань близько 20 кілометрів до поверхні Камооалева — одного з семи відомих «квазісупутників» Землі. Це дозволило зробити перший в історії чіткий знімок цього астероїда.

Про це пише Space.com.

Китайці наблизилися до Камооалеви та зробили перше чітке фото астероїда

Китайська місія з забору ґрунту з астероїда надіслала на Землю перший знімок своєї головної цілі — квазісупутника Камооалева, також відомого як астероїд 2016 HO3.

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За даними китайського державного інформаційного агентства Xinhua, фотографію зробили 2 липня. На знімку видно астероїд у формі невеликого асиметричного каменю діаметром приблизно від 16 до 20 метрів.

Зонд Tianwen-2, який стартував 28 травня 2025 року на ракеті Long March 3B із космодрому Січан на південному сході Китаю, подолав близько 1 мільярда кілометрів, щоб вийти на безпечну відстань від об’єкта.

Зовнішній вигляд самого космічного апарата тривалий час тримали в таємниці. Його фото Китайське національне космічне управління опублікувало лише за тиждень після запуску, коли зонд перебував за 3 мільйони кілометрів від Землі.

Тепер Tianwen-2 проведе майже рік досліджень Камооалеви, після чого спробує зібрати зразки ґрунту для доставки на Землю.

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Такі об’єкти, як Камооалева, називають квазісупутниками через те, що вони рухаються навколо Сонця орбітами, які постійно утримують їх неподалік Землі. Зараз відомо про щонайменше сім подібних небесних тіл.

Гравітація Землі часом тимчасово захоплює й інші астероїди, перш ніж знову викинути їх на самостійну орбіту навколо Сонця.

Походження Камооалева залишається загадкою. Частина науковців припускає, що він міг утворитися від 1 до 10 мільйонів років тому внаслідок потужного удару, який вибив у космос уламок Місяця.

Дослідження 2024 року, опубліковане в журналі Nature Astronomy, вказує на те, що астероїд може бути речовиною, вибитою з Місяця під час формування кратера Джордано Бруно. Успішний забір зразків місією Tianwen-2 має допомогти підтвердити або спростувати цю гіпотезу.

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Космічні перегони та амбіції Пекіна

Місія Tianwen-2 є першою спробою Китаю зібрати ґрунт з астероїда та загалом другою місією дослідження планет. У разі успіху Китай приєднається до Японії та США, які вже мають досвід доставки зразків з астероїдів.

КНР не планує зупинятися на досягнутому, адже на 2028 рік заплановано запуск місії Tianwen-3 для доставки ґрунту з Марса. А 2030 року Китай хоче запустити зонд Tianwen-4 для вивчення Юпітера та Урана.

Біля Землі виявили планету, потенційно придатну для життя

Нагадаємо, лише за 25 світлових років від Землі астрономи виявили потенційно придатну для життя суперземлю GJ 3378b, яка обертається навколо червоного карлика.

Завдяки новим спостереженням науковці уточнили параметри екзопланети: її масу переглянули з 5,3 до 2,3 маси Землі, а орбітальний період — до 21,45 доби. Це суттєво збільшує ймовірність того, що об’єкт є саме кам’янистим тілом, а не газовим міні-Нептуном.

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Планета залишається в зоні життя та отримує близько 90% енергії, яку Земля одержує від Сонця, що робить її одним із найперспективніших кандидатів для подальших досліджень.

Утім, науковці застерігають, що підтвердити її реальну придатність до життя поки неможливо. Головні ризики пов’язані з невідомістю щодо наявності атмосфери та високою спалаховою активністю червоних карликів, яка може її зруйнувати.

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