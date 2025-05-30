Загадка "млинців" з Венери розкрита: що ховається за їхньою ідеальною формою

Вчені з’ясували, як на Венері утворюються вулкани ідеально круглої форми / © NASA

Реклама

На Венері існують дивні, майже ідеально круглі утворення, що нагадують за формою млинці або оладки. Довгий час вчені намагалися розгадати загадку їхнього походження.

Про це пише Live Science.

Ці «млинці», що досягають у діаметрі кількох десятків кілометрів і кількох сотень метрів заввишки, були вперше виявлені ще на початку 1990-х років завдяки знімкам радіолокацій, отриманим з космічного апарату «Магеллан». Їхня майже ідеальна кругла форма і піднятий центр довгий час спантеличували планетологів.

Реклама

Як формуються «млинці» Венери

Згідно з новим дослідженням, «млинці» Венери можуть утворюватися внаслідок піднімання магми на поверхню через тріщини та розломи в корі планети. На відміну від земних вулканів в’язка лава Венери розтікається повільно, утворюючи плоскі, круглі структури. Подальші тектонічні процеси, як-от стиск і зсув кори, можуть призводити до їх деформації та появи характерних концентричних тріщин, що спостерігаються на деяких «млинцях».

Провідний автор дослідження планетолог Пол Бірн з Університету Вашингтона в Сент-Луїсі зазначає, що їхнє моделювання показує, як тектонічні сили, що діють на Венеру, можуть сприяти формуванню цих унікальних геологічних утворень.

«Млинці» як свідчення тектонічної активності

Аналіз форми та розподілу «млинців» на поверхні Венери може надати цінну інформацію про геологічну історію та сучасну тектонічну активність планети. Якщо гіпотеза про тектонічне походження «млинців» підтвердиться подальшими дослідженнями, це стане ще одним свідченням того, що Венера є геологічно активною планетою, незважаючи на відсутність явно вираженої системи тектоніки плит, подібної до земної.

Нові місії на Венеру, заплановані NASA та ESA на найближче десятиліття, зможуть надати більш детальні дані про поверхню планети, включно з високоякісними знімками радіолокацій, які допоможуть підтвердити або спростувати цю та інші гіпотези про венеріанську геологію.

Реклама

Нагадаємо, в орбіті Венери може ховатися серйозна загроза для Землі — коорбітальні астероїди, які досі залишаються майже невидимими для астрономів. Вчені стверджують, що це астероїди можуть знищити Землю.