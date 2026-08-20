Загадка піраміди Уака Пукльяна: вчені розкопали докази стародавнього кривавого ритуалу

Піраміда в Перу / Ілюстративне зображення

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Поблизу стародавньої піраміди Уака Пукльяна, що розташована в центрі перуанської столиці Ліми, археологи розкопали скелет дорослого чоловіка. Вік цієї унікальної знахідки становить близько 1400 років. Дослідники припускають, що стародавні люди принесли його в жертву під час спеціального обряду, коли закривали церемоніальний колодязь.

Про це пише Live Science.

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Таємниця підземного каналу та поза жертви

Згідно із заявою Міністерства культури Перу, тіло невідомого чоловіка навмисно поклали на лівий бік. Його обличчя спрямували в бік Тихого океану та великої піраміди. Форма таза і черепа вказує на те, що це справді був дорослий чоловік.

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Проте експертам ще доведеться провести низку додаткових експертиз для остаточного підтвердження цього факту. Науковці планують детально дослідити такі показники:

точний вік та стать ритуальної жертви;

наявність прижиттєвих травм;

справжню причину смерті.

Саме поховання датують приблизно 650 роком нашої ери. Унікальну археологічну знахідку виявили у стародавньому водному каналі, який колись вів до ритуального колодязя.

Цікавий факт полягає в архітектурі цієї споруди, адже канал та колодязь виклали з річкового каміння. Така будівельна техніка була абсолютно нетиповою для тогочасної культури Ліма, представники якої зазвичай зводили піраміди з невеликої глиняної цегли.

Криваві ритуали доінкської епохи в Перу

Поселення навколо піраміди Уака Пукльяна виникло ще близько 400 року нашої ери. Протягом тисячоліття воно слугувало важливим церемоніальним центром для різних доінкських культур.

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Представники стародавньої цивілізації проводили на цій території масштабні ритуальні дійства. Вони влаштовували великі бенкети, церемоніально розбивали гігантські горщики та регулярно здійснювали криваві людські жертвоприношення.

Кількість убитих під час таких обрядів могла суттєво відрізнятися протягом чотирьох століть існування цього центру. Раніше, у 2007 та 2009 роках, під час розкопок археологи вже знаходили в підмурках цієї ж піраміди подібні моторошні сліди.

Тоді науковці виявили поховання дорослих чоловіка та жінки. На переконання вчених, стародавні жителі принесли їх у жертву духам заради успішного будівництва та подальшої архітектурної розбудови головного храму.

Нагадаємо, вчені знайшли понад сотню скелетів під футбольним полем. З’ясувалось, що це масове поховання воїнів, які отримали вкрай специфічні смертельні поранення у невідомій досі битві.

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