Загадкова «медуза» на Марсі потрапила на фото NASA: що це було

«Медуза» на Марсі. Фото: NASA/JPL Caltech

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Марсохід NASA Curiosity зафіксував на одному зі знімків Марса незвичайний темний об’єкт, який за формою нагадує медузу зі звисаючими щупальцями. Однак фотографії тієї самої місцевості, зроблені за кілька секунд до цього, показують, що на поверхні планети такого об’єкта не було.

Про це повідомило видання Science Alert.

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Знімок Curiosity зробив 20 серпня 2023 року о 22:27:46 UTC. У лівій частині фотографії марсіанського ландшафту видно темний силует, схожий на медузу. Водночас марсохід сфотографував ту саму ділянку тим самим інструментом за 13 і 25 секунд до появи незвичайного силуету. На обох попередніх кадрах його немає.

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Попередні два кадри, зроблені з різницею в кілька секунд. Фото: NASA/JPL-Caltech

Одне з імовірних пояснень появи дивного силуету — вплив космічного променя. Йдеться про високоенергетичну заряджену частинку, яка могла влучити в кремнієвий детектор навігаційної камери Curiosity та залишити слід на зображенні.

Марс значно слабше захищений від космічного випромінювання, ніж Земля. Планета не має глобального магнітного поля, а маса її атмосфери становить лише близько 0,5% від земної. Саме тому на знімках Curiosity уже неодноразово фіксували артефакти, пов’язані з космічними променями.

На фотографіях вони можуть виглядати як яскраві точки, плями або смуги. Водночас колір таких слідів буває різним. Наприклад, у відео Curiosity 2023 року NASA пояснювало невеликий чорний артефакт на кадрі саме потраплянням космічного променя в датчик камери.

Ще 2014 року фахівець з обробки зображень і системний інженер Лабораторії реактивного руху NASA Джастін Макі розповідав, що серед тисяч фотографій, зроблених Curiosity, кадри з подібними яскравими плямами з’являються майже щотижня.

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Однак остаточно встановити, що саме спричинило появу загадкової «медузи», без висновків команди Curiosity наразі неможливо. Причиною могли бути й інші особливості роботи камери або обробки знімка. Водночас важливо, що силует видно лише на одному кадрі. Це майже напевно вказує на те, що його поява пов’язана з камерою, а не з реальним об’єктом на поверхні Марса.

Нагадаємо, раніше на фотографіях Марса, зроблених марсоходами NASA, ентомолог Вільям Ромозер побачив форми, схожі на крилатих комах і рептилій. Деякі об’єкти він навіть інтерпретував як «комах у польоті».

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