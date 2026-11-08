Загадкова піраміда зберігала секрет тисячоліттями: що виявили археологи

Піраміду Нейт виявив єгиптолог Захі Хавасс

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Археологи встановили особу давньоєгипетської цариці, ім’я якої понад чотири тисячоліття залишалося невідомим. Нею виявилася Нейт — дружина фараона Теті, правителя Шостої династії Стародавнього Єгипту. Її поховання знайшли ще 2010 року, однак лише через десятиліття дослідникам вдалося відшукати написи, які підтвердили особу власниці піраміди.

Про це повідомляє видання The Daily Galaxy.

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Невелику піраміду виявила 2010 року археологічна експедиція під керівництвом відомого єгиптолога Захі Хавасса. Вона розташована в некрополі Саккара, неподалік піраміди фараона Теті, який правив приблизно у 2323–2291 роках до нашої ери.

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Спочатку дослідники не могли встановити, кому належала гробниця. Відповідь знайшли лише після розчищення поминального храму: ім’я цариці Нейт було викарбуване на його стінах і на поваленому обеліску біля входу.

Сам Хавасс зізнався, що раніше навіть не чув про цю царицю. Її відкриття оголосили у січні 2021 року.

Навколо піраміди знайшли сотні давніх поховань

Розкопки в Саккарі принесли й інші важливі відкриття. Неподалік піраміди Теті археологи виявили 22 поховальні шахти, більшість із яких датуються періодом Нового царства — приблизно 1550–1186 роками до нашої ери.

Це свідчить, що територія залишалася важливим місцем поховань навіть через багато століть після смерті фараона. Імовірно, причиною був культ Теті: єгиптяни тривалий час шанували його як божество й прагнули бути похованими поруч із його пірамідою.

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Серед знахідок — сотні дерев’яних саркофагів, частина яких прикрашена портретами померлих і сценами з Книги мертвих. Також археологи виявили предмети, які мали супроводжувати людей у потойбічному житті, зокрема ігрові дошки, статуетки та зброю.

Золота маска та стародавній папірус

Особливу увагу дослідників привернули добре збережені мумії та поховання з цінними артефактами. В одному із саркофагів знайшли жінку із золотою маскою на обличчі.

Ще однією важливою знахідкою став папірус завдовжки близько чотирьох метрів із текстом 17-го розділу Книги мертвих. На ньому було зазначене ім’я померлого — Пвхаеф. Його також виявили на саркофазі та невеликих поховальних статуетках, які, за віруваннями єгиптян, мали служити своєму власникові в потойбічному світі.

Відкриття піраміди цариці Нейт стало частиною масштабних досліджень Саккари, які допомагають відновити маловідомі сторінки історії Стародавнього Єгипту.

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Нагадаємо, у гробниці давньоєгипетського чиновника Усерa дослідники розшифрували напис із кличкою собаки, який жив понад 3500 років тому. Ім’я тварини перекладається як «Той, хто із підземного світу» та, ймовірно, відсилає до Анубіса — бога потойбічного світу.

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