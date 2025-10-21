Загадкова схованка під 1300-річним Буддою шокувала дослідників: що вони знайшли (фото)

Під статуєю Будди знайшли скарби / © arkeonews.net

Археологи Таїланду зробили унікальне відкриття: під час реставраційних робіт у храмі Ват Тхаммачак Сема Рам, що в окрузі Санг Ноен провінції Накхонратчасіма, вони натрапили на приховану схованку із золотими, срібними та бронзовими артефактами. Всі знахідки були розташовані безпосередньо під монументальною 1300-річною статуєю лежачого Будди, однією з найбільших і найстаріших у Таїланді.

Про це пише видання Arkeonews.

Відкриття сталося під час проєкту з консервації, спрямованого на зменшення підземної вологи навколо пісковикового зображення Будди. Під час підготовки дренажної системи робітники натрапили на керамічний контейнер приблизно за 1,3 метра під основою статуї. Усередині нього знаходилося 33 предмети, серед яких золоті кільця, срібні сережки та бронзові прикраси з витонченою обробкою, датовані періодом Двараваті (VI–XI століття нашої ери).

За словами Паномбата Чантрачоте, генерального директора Департаменту образотворчих мистецтв Таїланду, початкова знахідка 21 квітня 2025 року спричинила подальші розкопки. Уже 30 квітня археологи виявили додаткові артефакти з золота, свинцю та олов’яно-свинцевого сплаву, відомого як «чін». Серед них були три металеві пластини з рельєфними зображеннями Будди, виготовлені технікою репуссе, що демонструють високу майстерність ремісників та глибокий духовний зміст мистецтва Двараваті.

Одним із найвизначніших артефактів стала прямокутна золота пластина розміром 8 на 12,5 см із зображенням Будди у позі Вітарка Мудра, символі навчання. На ній Будда зображений із німбом, витягнутими мочками вух та щільно закрученим волоссям, у монастирській ризі, що акуратно спадає на ліве плече. Маленький круглий отвір у куті пластини вказує на те, що її могли підвішувати або використовувати як ритуальний об’єкт.

Інша пластина зі свинцю відтворює стоячого Будду в оточенні слуг. Хоча артефакт частково пошкоджений, деталі, такі як спокійний вираз обличчя та складки одягу, відповідають мистецтву Двараваті, відомому з храму Ват Пра Патон у Накхон Патом. Це підкреслює зв’язок центрального Таїланду з культурною спадщиною Двараваті та нововиявленими артефактами на північному сході країни.

Третя знахідка включала три металеві пластини, заховані в шарах ґрунту та вапна за головою Будди. Хоча вони дуже крихкі, вважається, що їх могли використовувати як ритуальні пожертвування під час первісного встановлення статуї.

Експерти зазначають, що усі ці металеві вироби були виготовлені методом репуссе — відбивання металу з зворотного боку для створення детального зображення. Ця техніка вимагала неабиякої точності та терпіння, що свідчить про високий рівень майстерності та духовну відданість ремісників Двараваті.

Цивілізація Двараваті, що існувала на території сучасного центрального та північно-східного Таїланду між VI і XI століттями, відіграла важливу роль у поширенні буддизму та формуванні ранніх художніх традицій регіону. Знахідка під великою статуєю Будди демонструє тісний зв’язок релігії, мистецтва та ритуалів у давньому таїландському суспільстві.

Після виявлення всі артефакти були передані до Національного музею Фімаї, де фахівці займаються їхнім очищенням, каталогізацією та детальним вивченням. Музей планує провести аналіз металевого складу, технологій виготовлення та іконографії, щоб встановити точне походження та історичний контекст об’єктів.

Паномбут Чантрачоте підкреслив: «Ці знахідки дають безцінну інформацію про розвиток мистецтва та духовні практики періоду Двараваті. Вони нагадують нам про глибокі культурні корені Таїланду та високий рівень майстерності раннього буддійського мистецтва».

Консерваційна команда вже провела попередні заходи для стабілізації крихких поверхонь металу. У майбутньому плануються 3D-сканування та металургійний аналіз для детального вивчення технік Двараваті та значення кожного об’єкта в ритуалах того часу. Виявлені скарби незабаром будуть представлені публіці, що дозволить усім відвідувачам особисто оцінити велич ранньої таїландської цивілізації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у британському селі Розмарки виявили скарб із бронзовими прикрасами, що пролежав у землі близько трьох тисяч років.