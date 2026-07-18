Загадкова структура над Чумацьким Шляхом десятиліттями вводила в оману: що з’ясували вчені

«Центральна частка Галактики». Фото: Оксфорд/SARAO

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Астрономи після майже 40 років досліджень встановили справжню природу загадкової структури, яку вважали пов’язаною з центром Чумацького Шляху. Нові спостереження показали, що об’єкт розташований набагато ближче до Землі, ніж припускали раніше, а його походження не пов’язане з активністю надмасивної чорної діри.

Про це повідомило видання Science Alert.

Об’єкт, відомий як Центральна частка Галактики (Galactic Center Lobe, GCL), десятиліттями залишався однією з найбільших загадок астрономії. Через свою форму він виглядав як величезна «частка», що ніби здіймається над галактичним центром. За роки досліджень учені висували різні версії його походження — від наслідків вибухів наднових до слідів потужного виверження з ядра Чумацького Шляху мільйони років тому.

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Втім, нове дослідження спростувало ці припущення. Команда під керівництвом астрофізикині Кетрін Крекель із Гейдельберзького університету встановила, що загадкова структура не розташована в центрі Чумацького Шляху. Насправді вона перебуває приблизно за 6520 світлових років від Землі, тоді як відстань до галактичного центру становить близько 26 тисяч світлових років. Через це реальні розміри об’єкта виявилися значно меншими, ніж вважалося раніше.

Для дослідження команда використала дані проєкту SDSS-V Local Volume Mapper, який створює детальні карти газу в Чумацькому Шляху. Особливу роль відіграли спостереження за випромінюванням іонізованої сірки. Її довші хвилі краще проходять крізь космічний пил, тому вчені змогли побачити нижню частину структури, яка раніше «губилася» на тлі галактичної площини.

Саме це дозволило встановити, що об’єкт є не відкритою «часткою», а замкненою петлею або газовою бульбашкою. Через це дослідники навіть запропонували змінити її назву на «дуже заплутана петля».

Щоб визначити відстань до об’єкта, науковці порівняли ступінь ослаблення його світла космічним пилом із тривимірними картами розподілу пилу в Чумацькому Шляху. Це підтвердило, що структура перебуває значно ближче до Сонячної системи, ніж припускали попередні дослідження.

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За словами авторів роботи, газова бульбашка складається переважно зі світного водню, який іонізується потужним ультрафіолетовим випромінюванням. Хоча джерело цього випромінювання поки не вдалося встановити, дослідники припускають, що структуру сформувало попереднє покоління масивних зірок. Їхні вибухи у вигляді наднових могли створити порожнину в міжзоряному середовищі, а нове покоління зірок змусило газ світитися.

За оцінками науковців, діаметр цієї газової бульбашки становить близько 115 світлових років. За механізмом утворення вона схожа на відому Петлю Барнарда, хоча поступається їй розмірами.

Нагадаємо, раніше науковці виявили загадкову «суперземлю» з ідеальними умовами, яка може назавжди змінити наше розуміння Всесвіту.

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