Загадкова знахідка: на розкопках поселення вікінгів виявили дивну кам’яну голову

Посміхнена кам’яна голова. Фото: Інститут археології Університету нагір’я та островів у Шотландії

Під фермою 18-го століття на Оркнейських островах у Шотландії археологи розкопали середньовічне поселення епохи вікінгів. Саме там дослідники виявили унікальний артефакт — стародавнє обличчя, вирізьблене з каменю.

Про це повідомляє Popular Mechanics.

Студентка-випускниця Інституту археології Університету нагір’я та островів (UHI Archaeology Institute) Кеті Джосс під час розкопок на острові Роусей виявила фрагмент пісковику. Коли вона його перевернула, то побачила витончено вирізьблену голову з червоного пісковику.

«Ми прибрали плиту, і голова просто викотилася до нас, і коли ми її перевернули, то побачили обличчя, яке дивилося на нас», — розповіла Джосс.

Сара Джейн Гіббон, співдиректорка археологічних розкопок, назвала знахідку «надзвичайно захопливою».

Загадка стародавнього обличчя

Знахідці може бути понад 900 років, і вона, ймовірно, пов’язана з поселенням вікінгів, що розташоване під фермою. За однією з версій, це поселення колись належало Сігурду Вестнеському, відомому вождю вікінгів XII століття.

На думку експертів, різьблення призначалося для перегляду спереду під невеликим кутом. Очі на обличчі заплющені, а асиметричні брови та легка посмішка надають йому «справжнього характеру». Єдиним пошкодженням є зламаний ніс.

Порівняння та подальші дослідження

Команда археологів виявила схожість знахідки з іншими фрагментами з сусідньої парафіяльної церкви, але знайти повні аналогії не вдалося. Єдиний паралельний приклад за розміром і формою був знайдений у соборі Святого Магнуса в Керкволлі — найпівнічнішому соборі у Великій Британії. У цьому соборі є віконна рама, прикрашена різьбленим обличчям з такою ж завиткою волосся, як і на знахідці з-під ферми Скейлл. Археологи планують продовжити дослідження, порівнюючи знахідку з артефактами собору Святого Магнуса, щоб розкрити таємницю її походження та призначення.

«Наразі голова Скейлл залишається загадкою з погляду датування, походження та використання. Але її відкриття, разом з багатьма іншими чудовими шматками вирізьбленого червоного пісковику, а також з тими, що вбудовані в сусідню стару парафіяльну церкву Святої Марії, переконливо свідчить, що в цьому районі колись стояла будівля неймовірної краси», — каже Гіббон.

