Наука та IT
164
Загадкова знахідка: на розкопках поселення вікінгів виявили дивну кам’яну голову

Під час розкопок на Оркнейських островах студентка виявила унікальну різьблену голову, вік якої може перевищувати 900 років.

Ірина Ігнатова
Археологічна знахідка

Посміхнена кам’яна голова. Фото: Інститут археології Університету нагір’я та островів у Шотландії

Під фермою 18-го століття на Оркнейських островах у Шотландії археологи розкопали середньовічне поселення епохи вікінгів. Саме там дослідники виявили унікальний артефакт — стародавнє обличчя, вирізьблене з каменю.

Про це повідомляє Popular Mechanics.

Студентка-випускниця Інституту археології Університету нагір’я та островів (UHI Archaeology Institute) Кеті Джосс під час розкопок на острові Роусей виявила фрагмент пісковику. Коли вона його перевернула, то побачила витончено вирізьблену голову з червоного пісковику.

«Ми прибрали плиту, і голова просто викотилася до нас, і коли ми її перевернули, то побачили обличчя, яке дивилося на нас», — розповіла Джосс.

Сара Джейн Гіббон, співдиректорка археологічних розкопок, назвала знахідку «надзвичайно захопливою».

Загадка стародавнього обличчя

Знахідці може бути понад 900 років, і вона, ймовірно, пов’язана з поселенням вікінгів, що розташоване під фермою. За однією з версій, це поселення колись належало Сігурду Вестнеському, відомому вождю вікінгів XII століття.

На думку експертів, різьблення призначалося для перегляду спереду під невеликим кутом. Очі на обличчі заплющені, а асиметричні брови та легка посмішка надають йому «справжнього характеру». Єдиним пошкодженням є зламаний ніс.

Порівняння та подальші дослідження

Команда археологів виявила схожість знахідки з іншими фрагментами з сусідньої парафіяльної церкви, але знайти повні аналогії не вдалося. Єдиний паралельний приклад за розміром і формою був знайдений у соборі Святого Магнуса в Керкволлі — найпівнічнішому соборі у Великій Британії. У цьому соборі є віконна рама, прикрашена різьбленим обличчям з такою ж завиткою волосся, як і на знахідці з-під ферми Скейлл. Археологи планують продовжити дослідження, порівнюючи знахідку з артефактами собору Святого Магнуса, щоб розкрити таємницю її походження та призначення.

«Наразі голова Скейлл залишається загадкою з погляду датування, походження та використання. Але її відкриття, разом з багатьма іншими чудовими шматками вирізьбленого червоного пісковику, а також з тими, що вбудовані в сусідню стару парафіяльну церкву Святої Марії, переконливо свідчить, що в цьому районі колись стояла будівля неймовірної краси», — каже Гіббон.

Нагадаємо, вчені виявили рідкісний відбиток долоні віком близько 4 тис. років. Рідкісний слід руки майстра виявлено на давньоєгипетському «душевному домі».

