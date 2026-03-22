Загадкові чорні яйця на дні океану: вчені виявили нову форму життя

Яйця глибинних плоских червів /Ілюстративне зображення

На глибині майже 6200 метрів у Тихому океані японські вчені виявили загадкові чорні яйця. Під час детального аналізу в лабораторії з’ясувалося, що це кокони з абсолютно новим, раніше невідомим видом глибоководних плоских червів, що стало абсолютним рекордом глибини для цих істот.

Про унікальну знахідку роботизованої експедиції та несподіваний вміст чорних сфер пише Daily Galaxy.

Роботизоване занурення та дивні сфери

Об’єкти були вперше помічені під час занурення дистанційно керованого апарату в абісальній зоні — регіоні, який характеризується екстремальним тиском та повною темрявою. Сфери були вугільно-чорними та міцно прикріпленими до скелі, що різко виділялося на тлі бідного глибоководного середовища.

Зважаючи на дефіцит біологічних зразків із цієї зони, дослідники з Токійського університету та Університету Хоккайдо на чолі з пілотом апарату Ясунорі Кано вирішили підняти кілька об’єктів на поверхню для лабораторного вивчення.

Що ховалося всередині «чорних яєць»

Коли зразки передали фахівцям із безхребетних, їхня природа спочатку залишалася загадкою. Дослідник Кеїчі Какуї зізнався, що спершу прийняв їх за найпростіших одноклітинних організмів.

Однак, коли одну зі сфер обережно розкрили, з неї витекла молочна рідина, оголивши крихкі білі тільця.

«Я побачив тендітні білі тіла в оболонці і тоді зрозумів, що це кокони плоских червів (платигельмінтів). Кожен кокон містив кілька ембріонів, що розвивалися. Це підтвердило, що знайдені об’єкти є репродуктивними капсулами, а не просто яйцями», — пояснив вчений.

Новий світовий рекорд

Подальший аналіз ДНК підтвердив, що організми належать до раніше неописаного виду. Вони встановили новий абсолютний рекорд глибини для плоских червів (попередні знахідки фіксувалися на глибині 5200 метрів).

Найбільше вчених здивувало те, що ці глибоководні екземпляри зовні та за своїм розвитком майже не відрізняються від своїх родичів із мілководдя. Це відкриття ставить перед наукою нові питання про те, як такі тендітні істоти здатні виживати та розмножуватися в умовах колосального тиску, який раніше вважався занадто екстремальним для подібних створінь.

Нагадаємо, геологи знайшли у надрах Землі мікроорганізми, які жили без світла та кисню протягом мільярдів років. Вони можуть пролити світло не лише на еволюцію Землі, а й на можливі механізми існування організмів на інших планетах.