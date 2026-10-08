Загадкові двері на Марсі: на фото NASA помітили можливі сліди давньої цивілізації

Скелясті утворення в кратері Єзеро на Марсі / © NASA

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Знімок із Марса, зроблений марсоходом NASA Perseverance, привернув увагу прихильників теорій про позаземне життя. На фотографії серед каміння помітили утворення, яке зовні нагадує вузький дверний отвір.

Про це пише Daily Mail.

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Дослідник НЛО Скотт К. Варінг заявив, що побачив на знімку своєрідний «портал», який, на його думку, міг залишитися від давньої цивілізації. Він також звернув увагу на інший об’єкт пірамідальної форми з невеликим темним отвором.

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Йдеться про панораму кратера Єзеро, яку Perseverance зняв камерами Mastcam-Z у червні 2021 року, на 107-й марсіанський день місії. Мільярди років тому в кратері було озеро, тому вчені вважають цю місцевість перспективною для пошуку слідів давнього мікробного життя.

Водночас жодних доказів того, що помічені на фотографіях об’єкти мають штучне походження, немає. Варінг також не пояснив, як визначив їхні приблизні розміри.

Подібні припущення вже виникали після іншого знімка Марса. У травні 2022 року Curiosity сфотографував утворення, яке через ракурс здавалося великим дверним отвором у скелі. Згодом з’ясувалося, що воно мало лише близько 30 см заввишки. У NASA пояснювали, що такі отвори можуть утворюватися природним шляхом унаслідок тріщин і відколювання породи.

NASA останні твердження Варінга про нібито сліди втраченої цивілізації не коментувало.

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Нагадаємо, раніше марсохід Curiosity сфотографував на схилах гори Шарп на Марсі незвичайні широкі заглиблення, які нагадують сліди, але вчені поки не можуть точно пояснити, як вони утворилися.

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