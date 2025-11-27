Загадкові ями біля Стоунгенджа: вчені розкрили таємницю

Стоунгендж / © Pexels

Група науковці розкрила таємницю загадкових ям, знайдених поблизу Стоунгенджа — найвідомішої мегалітичної споруди, розташованої у Британії.

Про це повідомляє видання The Sun.

Величезні ями розташовані по колу шириною понад два кілометри. Їх було знайдено щонайменше 16. Кожна з них має розміри до десяти метрів завширшки та п’ять метрів завглибшки.

У новому дослідженні цих об’єктів, які відомі науковцям ще від 2020 року, взяли участь експерти з Сент-Ендрюса, Бірмінгема, Ворвіка, Бредфорда, Глазго та Університету Уельсу Трініті Сент-Девід.

Археологи пішли далі, ніж просто картографувати ці отвори. Використовуючи складні технології, вони змогли підтвердити, що кожна з цих ям була ретельно викопана та заповнена.

«Майстерність і зусилля, які мали знадобитися не лише для того, щоб викопати ями, а й щоб так точно розмістити їх у ландшафті, — це диво», — сказав професор Річард Бейтс з Університету Сент-Ендрюса, який брав участь у проєкті.

Науковець додав, що особливо приголомшує, як ями, розкидані на великій відстані, утворюють майже ідеальне коло.

Вченим також вдалося з’ясувати, скільки років цьому об’єкту.

Отримані дані свідчать про те, що ями датуються періодом пізнього неоліту, тобто їм понад 4000 років.

Причинами їх появи, на думку науковців, було те, що коло служило своєрідною межею, яка обмежувала священну зону, пов’язану зі Стоунгенджем.

«Ці об’єкти не були просто викопані та покинуті — вони були частиною структурованого, монументального ландшафту, який свідчить про складність і вишуканість неолітичного суспільства», — сказав професор Вінс Гаффні, провідний археолог з Університету Бредфорда.

Нагадаємо, протягом сотень років Стоунгендж залишався однією з найзагадковіших споруд давнини. Але нове дослідження британських вчених нарешті дало відповідь на одне з головних запитань: як масивні «блакитні» камені потрапили на рівнину Солсбері в Англії.