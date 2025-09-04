Загадкові кулі Нептуна з’являються на пляжах Середземного моря: вчені пояснили, що це

Куля Нептуна. Фото: Martino A. Sabia/CC BY-SA 2.0

Реклама

На узбережжі Середземного моря після сильних штормів з’являються дивні об’єкти, схожі на кокоси або клубки шерсті. Їх називають «кулями Нептуна», і вони давно бентежать як місцевих мешканців, так і туристів.

Про це повідомило видання Dailymail.

Насправді це щільні кулі з листя морської трави Posidonia oceanica, яка росте лише в Середземному морі. Листя цієї рослини поступово відривається від дна, скручується хвилями та утворює пухкі сфери різних розмірів — від майже ідеально круглих до овальних, схожих на м’ячі для регбі. Саме тому їх можна побачити на пляжах після штормів.

Реклама

Дослідження, проведені іспанськими науковцями, показали, що ці утворення виконують неочікувану роль: вони здатні затримувати пластик. У зразках, зібраних на пляжах Майорки, у половині випадків листя містило пластикове сміття — до 600 частинок на кілограм. У більш щільних волокнах кількість була ще більшою — близько 1500 частинок на кілограм. Серед знайденого сміття — пакети, пакувальні матеріали, кришки від пляшок, шпагат, а також мікропластик, невидимий неозброєним оком. Іноді виявляли й предмети особистої гігієни, змиті в каналізацію.

Таким чином, «кулі Нептуна» стають природними пастками для відходів, які опиняються у морі. Водночас сама Posidonia oceanica виконує важливу екологічну функцію: поглинає вуглекислий газ, виробляє кисень, зменшує ерозію пляжів і є середовищем існування для сотень видів морських тварин.

Нагадаємо, на узбережжі Одещини зафіксували критичний стан Чорного моря: вода почорніла, а рівень кисню вшестеро нижчий за норму.