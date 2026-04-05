Кальмар / © Lenta.ru

Реклама

Учені розгадали давню загадку еволюції кальмарів і каракатиць, які є ровесниками динозаврів. Вони дійшли висновку, що ці тварини з’явилися в глибинах океану понад 100 мільйонів років тому і вижили під час масових вимирань, сховавшись у багатих на кисень глибоководних укриттях.

Про це пише ScienceDaily.

Протягом мільйонів років кальмари і каракатиці майже не еволюціонували, аж доки різкий післявимиральний бум не спричинив стрімку диверсифікацію.

Реклама

Кальмари та каракатиці живуть у середовищах, що варіюються від глибоководних ділянок океану до мілководних прибережних районів. Незважаючи на свою різноманітність, більшість із них мають одну спільну рису — внутрішню раковину. Ця структура може бути дуже різною, водночас деякі види, що мешкають на мілководді, взагалі її втратили.

Зважаючи на це, зрозуміти, як пов’язані між собою ці різні форми, було доволі складно.

Секвенування геномів (повний набір генетичної інформації) кальмарів — непросте завдання. Їхні геноми часто вдвічі перевищують розмір геному людини, що вимагає передових технологій та значної обчислювальної потужності для аналізу. Збір відповідних зразків також є складним, оскільки потрібна свіжа ДНК, а багато видів живуть у віддалених або важкодоступних місцях.

Поєднавши геномні дані з викопними свідченнями, вчені відтворили як хронологію, так і екологічний контекст еволюції кальмарів і каракатиць.

Реклама

«Наш аналіз показує, що ці тварини походять із глибин океану — середовища існування, де й досі мешкають такі види, як кальмар-баранячий ріг», — каже доктор Густаво Санчес, провідний автор дослідження та науковий співробітник відділу молекулярної генетики OIST.

