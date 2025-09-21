ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
253
Час на прочитання
2 хв

Загадкові шуми з дна Тихого океану: вчені розкрили їх походження через 44 роки

Понад чотири десятиліття науковці не могли пояснити дивні сигнали з дна Тихого океану. Тепер вони з’ясували, що спричинило ці шуми.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Океан

Океан

Таємниця дивних звуків, які вчені фіксували на дні Тихого океану ще з 1979 року, нарешті отримала пояснення. Як з’ясувалося, джерелом сигналів була гірничодобувна техніка, що залишила по собі не лише видимі шрами, а й акустичні сліди.

Про це повідомило видання Ecoticias.

У 1979 році науковці провели експеримент у зоні Кларіон-Кліппертон, де тестували глибоководний видобуток корисних копалин. Мета полягала у вивченні впливу промислової діяльності на морське середовище. Саме тоді дослідники зафіксували серію дивних «пінгів» — шумів, походження яких залишалося загадкою понад чотири десятиліття.

Нове дослідження, проведене Національним океанографічним центром і Музеєм природної історії в Лондоні, підтвердило: сигнали були звуками, що виникли внаслідок роботи гірничодобувної техніки.

«Шрами, залишені гірничодобувною технікою 44 роки тому, мають майже такий вигляд, ніби їх було зроблено вчора», — зазначив доктор Адріан Гловер.

Попри те, що джерело загадкових сигналів розкрите, залишаються питання про довгостроковий вплив глибоководного видобутку на океанічну екосистему. У зоні колишнього експерименту спостерігається часткове відновлення: невеликі рухливі організми, як-от ксенофіофори, почали знову заселяти постраждалу територію. Водночас більшість нерухомих тварин, життєдіяльність яких безпосередньо залежить від морського дна, досі відсутні.

Результати дослідження свідчать, що процес відновлення океанічних екосистем від впливу гірничодобувної промисловості значно повільніший, ніж очікувалося.

Нагадаємо, вчені зробили новий крок у дослідженні складу внутрішнього ядра Землі, яке досі залишається однією з найбільших наукових загадок.

Дата публікації
Кількість переглядів
253
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie