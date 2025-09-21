Загадкові шуми з дна Тихого океану: вчені розкрили їх походження через 44 роки

Океан

Реклама

Таємниця дивних звуків, які вчені фіксували на дні Тихого океану ще з 1979 року, нарешті отримала пояснення. Як з’ясувалося, джерелом сигналів була гірничодобувна техніка, що залишила по собі не лише видимі шрами, а й акустичні сліди.

Про це повідомило видання Ecoticias.

У 1979 році науковці провели експеримент у зоні Кларіон-Кліппертон, де тестували глибоководний видобуток корисних копалин. Мета полягала у вивченні впливу промислової діяльності на морське середовище. Саме тоді дослідники зафіксували серію дивних «пінгів» — шумів, походження яких залишалося загадкою понад чотири десятиліття.

Реклама

Нове дослідження, проведене Національним океанографічним центром і Музеєм природної історії в Лондоні, підтвердило: сигнали були звуками, що виникли внаслідок роботи гірничодобувної техніки.

«Шрами, залишені гірничодобувною технікою 44 роки тому, мають майже такий вигляд, ніби їх було зроблено вчора», — зазначив доктор Адріан Гловер.

Попри те, що джерело загадкових сигналів розкрите, залишаються питання про довгостроковий вплив глибоководного видобутку на океанічну екосистему. У зоні колишнього експерименту спостерігається часткове відновлення: невеликі рухливі організми, як-от ксенофіофори, почали знову заселяти постраждалу територію. Водночас більшість нерухомих тварин, життєдіяльність яких безпосередньо залежить від морського дна, досі відсутні.

Результати дослідження свідчать, що процес відновлення океанічних екосистем від впливу гірничодобувної промисловості значно повільніший, ніж очікувалося.

Реклама

Нагадаємо, вчені зробили новий крок у дослідженні складу внутрішнього ядра Землі, яке досі залишається однією з найбільших наукових загадок.