Загадкові споруди в Єгипті: що відомо про "Зоряні ворота"

Таємничий комплекс біля пірамід Гізи / © dailymail.co.uk

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Недалеко від пірамід Гізи, у пустелі, користувачі Google Maps виявили дивний комплекс у формі підкови, оточений незвичайними спорудами.

Про це повідомило видання Dailymail.

Координати об’єкта (29°54'23"N 31°08'02"E) не мають офіційного позначення, що породило низку теорій — від «Зоряних воріт» до секретних військових баз.

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Деякі вважають, що це стародавня пастка або залишки космічного корабля, тоді як інші припускають, що це сучасний військовий об’єкт.

Комплекс розташований лише за 24 хвилини їзди від Великої піраміди, що викликало заклики до дослідників відвідати місце. Однак історики нагадують, що в Єгипті багато подібних споруд, зведених у XX столітті для протиповітряної оборони.

Це не перший випадок, коли дивні структури з Google Maps стають вірусними. У 2016 році інший загадковий комплекс із гострими будівлями та кругами породив теорії про «базу НЛО».

Єгипет завжди був центром конспірологічних теорій, зокрема про те, що піраміди побудували прибульці. Нагадаємо, у 2020 році Ілон Маск викликав скандал, заявивши, що піраміди побудували прибульці. Це викликало різку відповідь єгипетських влад і археологів.

Нагадаємо, вчені оживили організм, який спав на дні моря понад 7 тисяч років.