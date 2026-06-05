Загадкові вибухи над озером, які чули 300 років, нарешті отримали пояснення

Озеро / © Pixabay

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Озеро Сенека у штаті Нью-Йорк понад три століття залишається джерелом однієї з найвідоміших природних загадок США. Місцеві жителі регулярно чули гучні звуки, схожі на гарматні постріли, однак їхнє походження довгий час залишалося невідомим. Тепер дослідники отримали докази на користь версії, що джерелом цих звуків є викиди газу з-під дна озера.

Про це повідомило видання Indian Defence Review.

Загадковий гуркіт, відомий як «гармати Сенека» або «барабани Сенека», документували щонайменше від 1700-х років. Повідомлення про нього з’являлися в місцевих газетах протягом багатьох років, а в епоху соціальних мереж очевидці почали ділитися повідомленнями про незвичні звуки майже одразу після їх появи.

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За століття існування феномену навколо нього виникло чимало пояснень. Представники племені сенека вважали, що гуркіт є проявом гніву Великого Духа Маніту. Європейські переселенці, які згодом оселилися в регіоні, пов’язували ці звуки з духами воїнів сенека.

Науковці почали шукати пояснення явищу ще багато десятиліть тому. У 1934 році геолог Герман Ферчайлд припустив, що причиною можуть бути бульбашки природного газу, які піднімаються з глибоких шарів порід під озером. У 1971 році геолог Вільям Ф. Арнсбрак також висловив думку, що до цього можуть бути причетні викиди метану через донні відкладення.

Підтвердити ці припущення вдалося лише тепер. Команда дослідників із Коледжу екологічних наук та лісівництва Університету штату Нью-Йорк у Сірак’юзі та Корнельського університету під час обстеження озера за допомогою гідролокатора виявила на його дні 144 великі кратери. За даними дослідників, кожен із них має приблизно 9 метрів глибини та близько 120 метрів ширини.

Після цього науковці зібрали зразки води та матеріалу з глибоких осадових відкладень у найвіддаленіших частинах озера. Лабораторний аналіз показав наявність метану та інших газів під дном водойми.

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На основі отриманих результатів дослідники дійшли висновку, що метан накопичується під осадовими породами протягом тривалого часу. Коли тиск зростає, газ виривається назовні, утворюючи кратери на дні озера. Бульбашки, досягаючи поверхні, розриваються та створюють ударні хвилі, які люди сприймають як гарматні постріли.

За словами науковців, отримані дані підтвердили припущення, які геологи висували ще десятиліття тому. Озеро Сенека також розглядають як важливий орієнтир для дослідження накопичення газів під іншими озерами у світі.

Як зазначає видання, останнім часом частота таких звуків знизилася, що стало полегшенням для місцевих жителів, яких турбували несподівані вибухоподібні гуркоти.

Нагадаємо, під час масштабної реконструкції лондонського парку будівельники випадково натрапили на капсулу часу 62-річної давнини. Всередині захованого пакунка лежало загадкове послання, яке містило дивовижне передбачення та пораду щодо кінських перегонів.

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