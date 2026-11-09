Загадковий астероїд здивував науковців: одна деталь зруйнувала головну теорію

Астероїд / © Unsplash

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Загадковий астероїд 1998 KY26, до якого летить японський апарат Hayabusa2, з невідомих причин прискорюється. Вчені відкинули версію, що це «темна комета», адже об’єкт виявився занадто теплим, щоб утримувати лід.

Про це повідомляє Futurism.

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Астероїд 1998 KY26 розміром 11,6 метра обертається кожні 5,5 хвилини та перебуває за 290 мільйонів кілометрів від Землі. Науковці досі не знають, чому він прискорюється.

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Раніше гарвардський астроном Аві Леб припускав, що це закинутий радянський космічний корабель. Інші вважали його «темною кометою», яка прискорюється через випаровування внутрішнього льоду.

Однак інженери Корбін Хансен і Масатоші Хірабаяші з’ясували, що навіть у найхолодніших місцях астероїда температура перевищує -77°F (-60,5°C). Це занадто тепло, щоб усередині міг зберегтися лід.

За даними науковців Корбіна Хансена та Масатоші Хірабаяші, через високу температуру вода випаровувалася б занадто швидко. Усі запаси льоду зникли б лише за 62 роки, що мізерно мало для об’єкта віком у мільярди років.

Дослідники дійшли висновку, що астероїд 1998 KY26 давно зневоднений. Серед можливих причин його прискорення вчені називають сонячну радіацію або теплове випромінювання.

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Отримати точну відповідь науковці сподіваються у липні 2031 року, коли апарат Hayabusa2 наблизиться до астероїда для досліджень.

Нагадаємо, археологи знайшли в стародавній єгипетській гробниці 10 муміфікованих крокодилів. Імовірно, їх принесли в жертву богу води та родючості Собеку. Знахідка унікальна тим, що серед мумій виявили вид крокодилів, який сьогодні в Єгипті вже не живе.

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