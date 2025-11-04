Загадковий міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS зробив те, чого не передбачав жоден вчений

Космос / © Pixabay

Міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS, який збурив наукову спільноту у всьому світі, не лише підтвердив одну з найвідоміших теорій Альберта Ейнштейна, але й здійснив різку, незрозумілу зміну курсу після наближення до Сонця. Ця аномалія може свідчити, що загадкове тіло — не звичайна комета, а, можливо, штучний об’єкт невідомого походження.

Про це пише Daily Mail.

Підтвердження теорії Ейнштейна — і нова загадка космосу

Під час спостережень за 3I/ATLAS у момент, коли воно наблизилося до Сонця, астрономи зафіксували ефект гравітаційного лінзування — явище, коли масивне тіло викривляє шлях світла, що проходить повз нього. Саме це понад сто років тому передбачив Альберт Ейнштейн у своїй загальній теорії відносності 1915 року.

За попередніми розрахунками, світло від міжзоряного гостя мало зміститися приблизно на 0,27 кутових секунди, проте реальні спостереження показали відхилення у чотири секунди — у 15 разів більше за очікуване. Це мікроскопічна величина, але вона свідчить про надзвичайно потужний вплив гравітації.

Таємнича зміна траєкторії

Одразу після проходження перигелію (найближчої точки до Сонця) 29 жовтня, 3I/ATLAS несподівано змінило колір і різко відхилилося від прогнозованої траєкторії. Дані з орбітальних обсерваторій STEREO, SOHO та GOES-19 показали: об’єкт різко посвітився і став помітно блакитнішим, ніж Сонце.

Таке спостереження суперечить природним законам: коли комети нагріваються, вони, навпаки, червоніють через випаровування летких речовин. А ось 3I/ATLAS, навпаки, «посиніло», що може свідчити про штучну структуру поверхні або інший тип матеріалу.

Професор Гарвардського університету Аві Леб заявив, що звичайна комета не могла змінити напрямок руху без втрати великої частини своєї маси. За його оцінками, Сонце мало б випарувати близько 15% маси об’єкта — приблизно п’ять мільярдів тонн газу. Це спричинило б утворення величезної хмари пилу, яку можна було б побачити з Землі.

Якщо ж ніякої хмари не з’явиться, зазначає Леб, це стане «десятою ознакою», що 3I/ATLAS може бути створенням іншої цивілізації.

Міжзоряний гість із дивними ознаками

Науковці вже нарахували дев’ять аномалій, які роблять цей об’єкт унікальним:

майже ідеально пласка траєкторія, що збігається з площиною орбіт Землі, Марса та Венери (ймовірність такого збігу — лише 0,2%);

незвично високий вміст нікелю й майже повна відсутність заліза — такий склад нагадує теплозахисні покриття космічних апаратів;

наявність «антирозхвоста» — пилової смуги, що спрямована у бік Сонця, а не від нього, як у звичайних комет;

об’єкт відбиває світло у 7,5 раза інтенсивніше, ніж інші комети;

прискорення, яке не можна пояснити гравітацією — ніби 3I/ATLAS має власний двигун.

Через непередбачувану поведінку об’єкт став першим міжзоряним тілом, яке офіційно додали до списку потенційних загроз Міжнародної мережі попередження про астероїди (IAWN).

Науковці зазначають, що 3I/ATLAS наблизиться до Землі 19 грудня 2025 року, і тоді стане зрозуміло, чи справді він втратив частину своєї маси, чи, навпаки, залишився стабільним.

Гігант серед міжзоряних тіл

Маса 3I/ATLAS оцінюється у 33 мільярди тонн — це в мільйон разів більше, ніж у загадкового об’єкта ‘Оумуамуа, який пролітав Сонячною системою у 2017 році, і приблизно у тисячу разів масивніший, ніж комета Борисова, помічена два роки потому.

Об’єкт рухається зі швидкістю понад 244 тисячі кілометрів на годину і містить лише 4% води, тоді як звичайні комети складаються переважно з водяного льоду.

Зв’язок із «сигналом Wow!»

Ще одна цікава деталь: 3I/ATLAS прилетіло з того ж напрямку, звідки у 1977 році астрономи вперше зафіксували знаменитий «Wow! Signal» — загадковий радіоімпульс, який досі вважають можливим сигналом від позаземного розуму.

Об’єкт 3I/ATLAS продовжує руйнувати всі уявлення про «звичайні комети». Він підтвердив теорію Ейнштейна, поводиться всупереч законам гравітації, змінює колір, прискорюється без видимої причини та демонструє властивості, які важко пояснити природним походженням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міжзоряний об’єкт 29 жовтня досяг найближчої до Сонця точки. Його вже кілька днів не видно із Землі, але космічні апарати для спостереження за Сонцем продовжують стежити за ним.