Загадковий сигнал із космосу поставив учених у глухий кут: що побачив телескоп Вебба

Загадковий сигнал із космосу: що виявив телескоп Джеймса Вебба / © pixabay.com

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Астрономи виявили загадковий сигнал у ділянці космосу, яку протягом десятиліть детально вивчали за допомогою телескопів «Габбл» і «Джеймс Вебб». Незвичайне випромінювання зафіксували двічі, однак його джерела на попередніх знімках немає.

Про це повідомило видання Science Alert.

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Йдеться про область у сузір’ї Печі, де розташоване знамените надглибоке поле «Габбла» (HUDF). Цю невелику ділянку неба вважають однією з найкраще досліджених: лише «Габбл» спостерігав за нею понад 270 годин, зафіксувавши майже 10 тисяч галактик.

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Команда астрофізика Мейсона Губерті з Університету Міннесоти вирішила використати ближній інфрачервоний спектрограф NIRSpec телескопа «Джеймс Вебб» незвичним способом. Замість дослідження вже відомих об’єктів науковці шукали слабкі джерела світла, які могли залишитися непоміченими під час попередніх спостережень.

Дослідники провели два сеанси спостережень — у серпні та листопаді 2023 року з інтервалом у 88 днів. У результаті шість виявлених сигналів вдалося пов’язати з відомими далекими галактиками. Сьомий став загадкою.

В обох випадках «Джеймс Вебб» зафіксував яскраву лінію випромінювання на довжині хвилі приблизно 1,6 мікрометра. Вона з’явилася в усіх чотирьох наборах об’єднаних експозицій і за різних кутів спостереження, тому пояснити знахідку звичайним збоєм обладнання складно.

Найдивніше те, що на попередніх зображеннях «Габбла» та «Джеймса Вебба» в цьому місці не видно джерела, яке могло б створити такий сигнал. За розрахунками дослідників, випромінювання було достатньо яскравим, щоб JWST помітив його під час огляду JADES у жовтні 2022 року. Це може означати, що на той момент сигналу ще не було або його джерело перебувало в іншому стані.

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Науковці розглянули кілька можливих пояснень. Джерелом може бути надзвичайно далека галактика раннього Всесвіту, ближча галактика, вибух наднової або чорна діра, яка руйнує зірку. Втім, жодна з цих версій наразі не пояснює всіх особливостей спостереження.

Зокрема, для деяких сценаріїв астрономи очікували побачити додаткові спектральні лінії, яких у даних немає. Визначити природу об’єкта лише за однією лінією випромінювання складно також через червоне зміщення — розширення Всесвіту змінює довжину хвилі світла, що долає величезні космічні відстані.

Автори дослідження називають об’єкт «дуже незвичайним» і наголошують, що розгадати його природу допоможуть лише нові, чутливіші спостереження. Глибша спектроскопія може виявити додаткові лінії випромінювання, визначити відстань до джерела та зрештою пояснити, що саме «Джеймс Вебб» побачив у, здавалося б, порожній ділянці космосу.

Нагадаємо, раніше астрономи виявили найвіддаленіший із відомих швидких радіосплесків. Сигнал тривав лише тисячну частку секунди, але подолав близько 80% історії Всесвіту, перш ніж дістатися Землі.

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