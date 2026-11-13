Загадковий сигнал із космосу повторюється кожні 8 хвилин: учені розкрили його таємницю

Таємничий сигнал із космосу: вчені зробили унікальне відкриття / © Unsplash

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Астрономам вдалося встановити ймовірне походження таємничого радіосигналу, який надходить із космосу кожні вісім хвилин. Виявилося, що його джерелом може бути незвичайна зоряна система, розташована за понад 5000 світлових років від Землі.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature Astronomy, передає видання Gizmodo.

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Незвичайний сигнал, який отримав позначення GPM J071507−114153, вперше зафіксував австралійський радіотелескоп Murchison Widefield Array наприкінці 2024 року. До вересня 2025-го дослідники зареєстрували 214 радіоімпульсів, що повторювалися приблизно кожні вісім хвилин.

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З’ясувалося, що сигнали, найімовірніше, надходять із подвійної зоряної системи. Вона складається з білого карлика — залишку ядра згаслої зірки — та зорі типу G, подібної до нашого Сонця.

Раніше астрономи вже виявляли схожі сигнали від систем, у яких білі карлики перебувають поруч із червоними карликами. Однак цього разу вперше вдалося пов’язати такі радіоімпульси з білим карликом, що обертається навколо сонцеподібної зорі.

За словами провідного автора дослідження Сема Максуїні з Університету Кертіна, радіоімпульси виявилися настільки чіткими, що науковці змогли простежити орбітальний рух білого карлика. Це дозволило встановити, що випромінювання виникає поблизу нього або безпосередньо на самому об’єкті.

Крім того, завдяки радіоспостереженням дослідники зафіксували спалахи на зорі-компаньйоні. Подальше вивчення системи за допомогою обсерваторії Кека підтвердило, що вона належить до спектрального класу G.

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Науковці вважають, що відкриття допоможе краще зрозуміти природу загадкових космічних радіоімпульсів. У майбутньому такі сигнали можуть стати способом виявлення білих карликів, які складно помітити за допомогою звичайних оптичних телескопів.

Нагадаємо, раніше астрономи розгадали таємницю екзопланети, яка на сім років спостережень нібито зникла з поля зору. Нове дослідження свідчить, що планета не зникла, а була витягнута з орбіти невидимим сусідом.

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