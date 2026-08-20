Загадковий жіночий культ: в Іспанії знайшли печерне святилище невідомої римської богині

Печера Куева-де-лес-Донес. Джерело: Університет Аліканте

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Під час розкопок у іспанській печері Куева-де-лес-Донес поблизу Валенсії дослідники виявили підземне святилище. Там збереглися понад 120 латинських написів. Це найбільша відома кількість подібних текстів у всій Римській імперії.

Більшість цих послань дослідники датують першим і другим століттями нашої ери. Стародавні віряни присвятили їх невідомій богині, яку вони називали Domina (у перекладі — «Пані»). Ця грандіозна знахідка суттєво розширила наукову базу даних, адже раніше археологи зафіксували там лише 15 написів.

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Про це пише Live Science.

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Загадка богині та таємничі ритуали у воді

Зі 120 задокументованих написів п’ять безпосередньо згадують богиню на ім’я Domina. Ще три містять слово Malaci. Археологи вважають цей термін специфічним епітетом місцевого божества.

Професорка стародавньої історії Університету Сарагоси Сільвія Альфає припускає, що ця богиня уособлювала воду. У камері святилища розташовані невеликі природні басейни з ґрунтовими водами. Відвідувачі, ймовірно, залишали там свої підношення для «Пані» або інших місцевих духів.

Археолог Севільського національного університету Серхіо Гарсія-Дільс підкреслює важливу деталь. Усі тексти сконцентровані у дуже віддаленій від входу зоні печери. Цей факт підтверджує існування чітко організованого та таємного жіночого культу.

Підземний жіночий культ та стародавні артефакти

Окрім написів, археологи дістали з печери унікальні побутові та ритуальні предмети. Серед них дослідники виділяють такі:

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чашоподібні посудини;

дві каблучки та браслет;

фрагменти кераміки та залишки рослин;

пряслиця для виготовлення тканин.

Наявність жіночих імен у текстах та специфічних артефактів свідчить про активну роль жінок у цих віруваннях. Вони брали безпосередню участь в організації та проведенні містичних ритуалів.

Сама печера Куева-де-лес-Донес має набагато давнішу історію використання. Раніше фахівці виявили там понад 100 палеолітичних малюнків і гравюр. Їхній вік значно перевищує 24 тисячі років.

Координатори проєкту пояснюють таку популярність локації кількома факторами. Печера слугувала важливим орієнтиром для людей протягом тисячоліть завдяки постійній наявності води та легкому доступу. Також стародавніх жителів приваблював унікальний підземний ландшафт цього місця.

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