Загроза для 1,8 млрд користувачів iPhone: кіберексперти попередили про нову шахрайську схему

Кіберексперти попередили про нову аферу через календар iPhone / © Associated Press

Реклама

Експерти з кібербезпеки попередили про нову масштабну шахрайську кампанію, яка націлена на приблизно 1,8 млрд користувачів iPhone у всьому світі. Зловмисники використовують функцію календаря, щоб отримати доступ до персональних даних жертв.

Про це йдеться на dailymail.

Схема передбачає масове надсилання фейкових сповіщень через календарні підписки. Користувачі отримують тривожні повідомлення, які імітують термінові попередження безпеки, виграші призів або системні сповіщення із метою налякати або змусити людину перейти за посиланням і передати конфіденційну інформацію, зокрема, паролі, банківські реквізити чи інші особисті дані.

Реклама

На відміну від класичних вірусів, ця атака не потребує встановлення додатків або завантаження файлів. Достатньо випадково натиснути на шкідливе посилання в Інтернеті і після цього користувач може автоматично підписатися на прихований календар.

Оскільки календарні підписки працюють поза межами App Store, такі сповіщення можуть виглядати офіційними та їх складно одразу зупинити. Після підписки шахраї отримують можливість надсилати необмежену кількість повідомлень безпосередньо на пристрій.

Дослідники зазначають, що атака швидко поширюється і зачіпає як користувачів iPhone, так і iPad. При цьому повідомляється, що менш ніж 20% власників iPhone використовують iOS 26 — версію системи, яка має посилений захист від новітніх кіберзагроз.

Фахівці наголошують, що Apple ніколи не надсилає попередження про віруси або фішингові повідомлення через застосунок «Календар».

Реклама

Як перевірити і видалити шкідливу підписку

У більшості випадків проблема пов’язана з небажаною календарною підпискою. Щоб перевірити це, потрібно:

Налаштування — програми — календар — облікові записи календаря — підписані календарі;

якщо серед підписок є невідомі, то їх необхідно видалити.

Також можна відкрити застосунок «Календар», натиснути значок календаря внизу екрана, знайти підозрілу підписку, обрати іконку інформації («i») та позначити її як небажану.

Деякі користувачі радять додатково відкрити підозрілу подію, скопіювати адресу відправника, вставити її в застосунок «Пошта», заблокувати контакт і видалити повідомлення.

Експерти прогнозують, що кількість подібних схем зростатиме, адже кіберзлочинці шукають нові способи обходу захисту магазинів додатків.

Реклама

Користувачів закликають не натискати на підозрілі календарні запрошення, не переходити за невідомими посиланнями та негайно перевірити налаштування своїх пристроїв.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що ринок ґаджетів невдовзі кардинально зміниться.

А саме, у другій половині 2026 року продаж і попит на ґаджети можуть зіткнутися з серйозною кризою, через яку провідні компанії будуть змушені значно скоротити асортимент своїх товарів, а деякі бренди взагалі ризикують зникнути.

Головною причиною експерти називають тотальний дефіцит мікросхем, які зараз масово скуповують для розробки штучного інтелекту.