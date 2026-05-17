Загроза для мільйонів людей: чому прибережні міста можуть піти під воду

прибережні міста можуть піти під воду / © Associated Press

Прибережні середовища існування стикаються із загрозою рівня моря. Цю загрозу кліматологи ігнорували роками. Навіть протягом одного календарного року рівень моря ніколи не лишається постійним.

Уздовж більшості берегових ліній рівень води підвищується у певні місяці. Стабільний сезонний ритм зумовлений змінами температури, характером вітру та океанічними течіями. Однак зараз — ритм підняття води змінюється. Про це пише Earth.com.

Прибережні міста і країни ризикують стати затопленими

З останніх досліджень стало відомо, що розрив між сезонними максимумами та мінімумами рівня води збільшується в багатьох частинах світу. Майже жодне планування прибережних зон у світі цього не враховує.

Кліматолог Тім Германс з Утрехтського університету повідомив про зростання такої тенденції. Разом з колегами з Антверпенського університету та двох голландських морських інститутів Германс проаналізував збільшення рівня води.

Він зміг дізнатися, що сезонні коливання океану збільшуються в багатьох місцях. Ареал зростає надто швидко. Більшість прогнозів підвищення рівня моря зосереджена на середньорічному значенні. Команда кліматологів вирішила дізнатися, що буде, коли сезонні коливання збільшаться.

«Ці сезонні коливання відбуваються в набагато коротші часові рамки, ніж середнє підвищення рівня моря, а це означає, що вони можуть мати напрочуд великий вплив на прибережні екосистеми», — пояснює кліматолог.

Дослідники створили математичну модель прибережних затоплень, аби перевірити справжній ефект. Вони дізналися, що навіть незначне збільшення сезонного діапазону може змінити частоту та тривалість затоплення припливно-відливних зон.

Ділянка мулистої мілини, яка сьогодні знаходиться під водою кілька годин, при більш значному сезонному коливанні може провести під водою кілька днів. Дні можуть перетворитися на тижні.

Це означає, що міста й села, де є відносно недовгі припливи зараз, зовсім скоро можуть почати тонути. На кожні 3,6 °F потепління верхніх шарів океану сезонні коливання рівня моря збільшуються на 4–10% у всьому світі.

Збитки не будуть рівномірними. Найбільше постраждають ті регіони, де є узбережжя.

Для істот, що живуть на межі вологого та сухого циклів, час повені має таке ж значення, як і його глибина. Мідії, ракоподібні, морські трави та солончаки налаштовані на певний ритм вологого та сухого циклів. Тварини стикаються з новими стресовими факторами.

Рослини та молюски можуть просто пересохнути.

Наразі міста планують бюджети та захист прибережних зон на основі старих прогнозів, які не враховують реальних ризиків. У прогнозах пишуть, що підвищення рівня води — це повільне усереднення. Та насправді це не так.

Останнє дослідження підняття рівня води дає фахівцям з прибережної екології та управління прибережними територіями унікальні знання про середовища, які необхідно захистити вже зараз.

Глобальне потепління: останні новини

Нагадаємо, що 2026 рік може стати найспекотнішим за всю історію спостережень. Кліматологи пов’язують це з імовірним поверненням у другій половині року супер-Ель-Ніньйо — надзвичайно інтенсивної фази циклічного потепління поверхневих вод Тихого океану.

Наразі глобальні температури стримуються охолоджувальним ефектом явища Ла-Нінья, проте вже у травні чи червні ситуація може змінитися, і планета ризикує зіткнутися з найсильнішим океанічним потеплінням за останні 140 років.

За прогнозами дослідників, температура у 2026 році може бути на 0,06 °C вищою, ніж у 2024-му. При цьому 2027 рік обіцяє бути ще спекотнішим. Провідний кліматолог Джеймс Янсен наголошує, що сучасні кліматичні звіти недооцінюють темпи нагрівання Землі через концентрацію парникових газів.

Якщо його прогнози справдяться, Європу та інші регіони світу очікують рекордна спека, а також трильйонні збитки для світової економіки через стихійні лиха та неврожаї.

