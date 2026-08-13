Загроза з космосу: авіакомпаніям доведеться скасовувати рейси через екстремальні сонячні бурі

Сонячні бурі збільшують радіацію в 10 разів, що б’є по здоров’ю пасажирів літаків / © Pixabay

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Потужні спалахи на Сонці здатні не лише викликати магнітні бурі на Землі, а й створювати реальну небезпеку для комерційної авіації. Екстремальні явища космічної погоди значно підвищують рівень радіації на великих висотах та можуть виводити з ладу критично важливі системи управління літаками.

Про це розповіли дослідники з Космічного центру Університету Суррея у статті для Journal of Space Weather and Space Climate.

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Зростання рівня радіації на висоті

Хоча земна атмосфера забезпечує певний захист, рівень радіаційного опромінення на висотах 8–14 кілометрів під час комерційних рейсів залишається значно вищим, ніж на рівні моря. Під час сильних сонячних штормів цей показник може стрімко зростати, перетворюючи звичайний переліт на небезпечну для здоров’я подорож.

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Як показали нещодавні вимірювання, під час потужної сонячної бурі в листопаді 2025 року рівень радіації на крейсерських висотах короткочасно підскочив майже вдесятеро порівняно зі звичайними умовами. Історичні дані свідчать про ще гірші сценарії: під час найсильнішого зафіксованого шторму 1956 року пасажири могли б отримати дозу космічної радіації, еквівалентну річній нормі опромінення від польотів.

Вразливість бортової електроніки

Окрім прямого впливу на людей, космічна погода становить серйозну загрозу для навігаційних та комп’ютерних систем літака. Високоенергетичні частинки з космосу здатні втручатися в роботу бортової електроніки, викликаючи так звані «поодинокі збої» — дрібні помилки, які накопичуються і можуть дестабілізувати критичні системи управління.

Такі збої є цілком реальною загрозою, а не лише теоретичним припущенням. Минулого року компанія Airbus була змушена тимчасово призупинити польоти шести тисяч літаків A320 після того, як виявила вразливість комп’ютера управління польотом до інтенсивного сонячного випромінювання. Ця проблема спливла після інциденту в жовтні 2025 року, коли рейс авіакомпанії JetBlue з Канкуна до Ньюарка мусив здійснити екстрену посадку у Флориді.

«Нещодавнє призупинення польотів Airbus A320, пов’язане з космічною радіацією, показує, що космічна погода не є теоретичним ризиком — вона вже впливає на авіацію», — пояснив старший науковий співробітник Космічного центру Суррея доктор Фан Лей.

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Зона найбільшого ризику та нові правила

Найбільші ризики виникають на полярних маршрутах, наприклад, між лондонським Гітроу та міжнародним аеропортом Ванкувера в Канаді, де магнітний щит Землі є найслабшим. Проте під час надзвичайно сильних геомагнітних бур небезпечні ефекти можуть поширюватися набагато південніше.

У багатьох випадках збої в електроніці є більшою експлуатаційною проблемою, ніж сама радіація, оскільки вони різко збільшують навантаження на пілотів. В екстремальних сценаріях кількість дрібних помилок у системах може зрости з кількох на годину до тисяч, що робить політ непередбачуваним.

Щоб допомогти авіаційному сектору ефективніше реагувати на ці виклики, команда дослідників запропонувала запровадити нову шкалу атмосферної радіації, спеціально розроблену для авіації. Вона базується на вимірюваннях високоенергетичних протонів у космосі та наземних нейтронних моніторах, що дозволить операторам отримувати точні дані і вчасно ухвалювати рішення про зміну маршруту або скасування рейсу.

«Наразі в авіаційному секторі немає єдиного способу оцінки та реагування на екстремальні ризики космічної погоди. Ми запровадили чіткішу шкалу радіації, яка допоможе операторам швидко діяти для захисту пасажирів, екіпажу та критично важливих бортових систем», — підсумував керівник дослідницької групи професор Кіт Райден.

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Нагадаємо, світ готується до п’ятої хвилі спеки цього літа з температурами до 37°C, проте нове дослідження показує, що найгірші кліматичні випробування ще попереду. Вчені попереджають про різке збільшення годин екстремальної спеки до 2100 року.

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