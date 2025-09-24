ТСН у соціальних мережах

Астероїд "вбивця міст" може врізатися в Місяць: вчені назвали дату

Вчені назвали ядерний вибух одним з варіантів захисту від астероїда.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Астероїд

Астероїд / © pixabay.com

Астероїд 2024 YR4, відомий як «вбивця міст», у 2032 році пролетить повз Землю, але має близько 4% ймовірності зіткнення з Місяцем. Нове дослідження попереджає: якщо діяти швидко, його можна знищити або відхилити, зокрема за допомогою ядерної зброї.

Про це пише Live Science.

Потенційно небезпечний астероїд 2024 YR4 був відкритий у грудні 2024 року. Невдовзі після відкриття він привернув увагу ЗМІ, адже попередні розрахунки (зроблені на основі обмежених спостережень) показували до 3,1% ймовірності його падіння на Землю у 2032 році. За таких розмірів — близько 55 метрів у діаметрі — цього достатньо, щоб стерти з лиця землі ціле місто.

Втім, нові спостереження значно знизили ризики: ймовірність падіння на Землю тепер складає лише 0,28% (менше ніж один шанс із 360). Але нові дані показали, що існує інший сценарій — зіткнення з Місяцем. За оцінками, цей шанс становить близько 4%.

Загроза для Землі через удар по Місяцю

На перший погляд, удар по Місяцю здається менш небезпечним, ніж падіння на Землю. Однак вчені попереджають: наслідки будуть відчутними і для нашої планети. Якщо 2024 YR4 вріжеться в Місяць, це призведе до потужного викиду місячного реголіту — верхнього шару пилу та каміння. У результаті різко зросте кількість мікрометеороїдів на навколоземній орбіті — у 1000 разів більше за звичний фон.

Це створить серйозну загрозу для космічних апаратів, супутників та навіть для астронавтів: дрібні уламки здатні пробивати обшивку кораблів і скафандри. Особливо це може стати проблемою для Міжнародної космічної станції, якщо вона залишатиметься на орбіті після 2031 року.

Варіанти дій: від місії DART до ядерного вибуху

Вчені розглядають кілька сценаріїв протидії астероїду. Один із них — використати технології на кшталт місії NASA DART, яка у 2022 році успішно змінила орбіту астероїда Діморфос. Проте у випадку з 2024 YR4 є значні труднощі: його точна маса невідома, а вікно для підготовки та запуску апаратів буде обмеженим.

Дослідники вважають, що відхилення астероїда виглядає малореалістичним, проте розглядають іншу стратегію — руйнування об’єкта. За цим сценарієм спеціальний апарат має не відхилити, а розбити астероїд на частини. Хоча цей метод ще ніколи не випробовувався, для його реалізації є певний часовий запас: місія могла б стартувати між квітнем 2030-го та квітнем 2032 року.

Інший, більш радикальний варіант — ядерний вибух. За планом, ракета з ядерним зарядом має вибухнути на поверхні астероїда або поблизу нього, знищивши чи змінивши його траєкторію. Це також неперевірений метод, але теоретично можливий. Запуск такої місії доведеться провести раніше — у проміжку між кінцем 2029-го та кінцем 2031 року.

Ризики та перспективи

Фахівці попереджають: будь-яка помилка у місії з відхилення чи руйнування астероїда може обернутися катастрофою. Зокрема, невдалий маневр здатен змінити траєкторію об’єкта у бік Землі. Тож питання потребує ретельних досліджень і міжнародної координації.

Попри потенційні загрози, ситуація не виглядає безнадійною. Імовірність того, що астероїд 2024 YR4 у 2032 році все ж таки просто пролетить повз Місяць, становить близько 96%.

Дослідники закликають розглядати цей випадок як унікальну можливість для розвитку технологій захисту Землі від астероїдів. Вони пропонують іншим науковим групам оцінити строки створення необхідних космічних апаратів і розробити додаткові проєкти на випадок, якщо у майбутньому подібна небезпека стане реальною загрозою для нашої планети.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у NASA поки що немає чіткої стратегії захисту Землі від можливих космічних загроз. Аудит показав, що в Координаційному офісі планетарної оборони (PDCO) фактично працює лише одна людина — директор, який одноосібно виконує всі обов’язки.

