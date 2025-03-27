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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
1175
Час на прочитання
1 хв

Загублена легенда про короля Артура: вчені розшифрували стародавній рукопис

Популярне в Середньовіччі оповідання дійшло до наших днів усього в менш ніж 40 примірниках.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Виявлений конкретний фрагмент оповідання містить два епізоди

Виявлений конкретний фрагмент оповідання містить два епізоди / © Associated Press

Учені розшифрували стародавній рукопис із циклу легенд про короля Артура і його вчителя Мерліна.

Про це пише ВВС.

Рукопис випадково виявили 2019 року в бібліотеці Кембриджського університету. Його вклали в палітурку реєстру 1580 року, призначеного для обліку маєтку Гантінгфілд у Саффолку. Тож довгий час бібліотекарі його не помічали.

Фрагмент підписаний як Suite Vulgate du Merlin — один із романів про Мерліна з анонімної серії артурівських переказів. Дослідники вважають, що у світі залишилося менше 40 примірників цього твору — і кожен з них унікальний, адже його переписували різні автори зі своїм унікальним стилем.

За даними експертів, «надзвичайно важливий артурівський текст» був написаний середньовічним писарем між 1275 і 1315 роками. Він розповідає захопливе продовження пригод чарівника Мерліна та юного короля Артура.

Команда дослідників використала передові технології, щоб відновити пошкоджені ділянки тексту, які було неможливо прочитати, а також визначила тип чорнила.

Нагадаємо, дослідники виявили невідому сторінку з Біблії. Більше про це читайте у новині.

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