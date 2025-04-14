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Мабуть, усі чули про затонуле місто Атлантиду, але мало хто знає про «Загублене місто». Цей специфічний підводний ландшафт ще не став сюжетом для фільму, оскільки був виявлений випадково.

Як передає Science Alert, 2000 року експерти відправили ровери досліджувати скелястий ландшафт, а натомість знайшли місто, якому, можливо, 120 000 років.

На глибині 700 метрів під поверхнею Атлантичного океану було гідротермальне поле, яке часто описують як геологічну область, де гаряча вода циркулює під поверхнею Землі.

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Воно було розташоване на захід від Серединно-Атлантичного хребта і ця область вважається вентиляційним середовищем у морі, яке існує найдовше.

Вчені тепер вважають, що «Загублене місто» може розкрити походження життя і навіть можливість існування життя на інших планетах.

"Загублене місто" / Фото: University of Washington/Woods Hole Oceanographic Institution

Атрибути підводної області містять стародавні стіни, яким, як вважають, щонайменше 120 000 років, з димоходами, що вивергають гази з температурою 40 градусів за Цельсієм, і моноліт, названий на честь Посейдона, грецького бога моря.

Попри суворі умови, «Загублене місто» є домівкою для великої кількості океанічних істот, таких як равлики, мікробні спільноти та різноманітні ракоподібні.

Вважається, що ці тварини живляться з вентиляційних отворів родовища, які, як повідомляється, вивергають водень, метан та інші гази.

Мікробіологи також стверджують, що такі тварини, як краби, креветки та вугрі, також населяють навколишнє середовище.

"Загублене місто" / Фото: University of Washington/Woods Hole Oceanographic Institution

Однак, враховуючи, що в Загубленому місті відчувається явна нестача кисню, ці водні биття є рідкісною знахідкою.

Вчені кажуть, що гідротермальні поля, подібні до того, що вони знайшли в Атлантичному океані, ймовірно, існують і деінде.

Проте знахідка з «Загубленого міста» залишається єдиною, якої поки що змогли дістатися дистанційно керовані транспортні засоби.

Говорячи про стародавню екосистему, мікробіолог Вільям Бразелтон розповів Смітсонівському інституту 2018 року: «Це приклад типу екосистеми, яка могла бути активною на Енцеладі (супутнику Сатурна) або Європі (супутнику Юпітера) в цю секунду і, можливо, на Марсі в минулому».

"Загублене місто" / Фото: University of Washington/Woods Hole Oceanographic Institution

Від моменту відкриття об’єкта лунали численні заклики захистити його через його важливість. Але 2018 року Польща отримала право на розвідку 10 000 кв. км Серединно-Атлантичного хребта з метою видобутку корисних копалин.

Говорячи про це рішення, докторка Гретхен Фру-Грін, науковиця, яка керувала відкриттям, сказала, що дослідники ризикують знищити «Загублене місто».

«Ми можемо знищити це місце до того, як зрозуміємо його — до того, як зможемо по-справжньому оцінити значення цих унікальних білих веж і цих дуже дивних флюїдів, які виходять з дна океану», — сказала вона в інтерв’ю Sky News. «Значення цього для розуміння походження життя, для розуміння процесів на ранній Землі. Це наша історія, це історія Землі, і якщо ми порушимо її, ми не знаємо, як швидко вона відновиться, або який вплив збурення матиме на хімію океану».

Нагадаємо, археологи виявили невідоме місто, якому 3400 років. Під Александрією знайшли місто часів Тутанхамона.