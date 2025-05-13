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- Наука та IT
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"Загублене море" під США: як школяр натрапив на озеро, яке не може дослідити навіть наука
13-річний Бен Сендс випадково натрапив на найбільше підземне озеро Північної Америки. Його довжина — понад 240 метрів, і вчені досі не знайшли його меж.
У 1905 році в штаті Теннессі 13-річний Бен Сендс натрапив на гігантське підземне озеро, досліджуючи печери Крейгхед. Протиснувшись крізь вузький тунель, він опинився в просторій залі, частково заповненій водою, що простягалась далі, ніж сягало світло його ліхтаря. Так було знайдено “загублене море” — підземне озеро, яке досі не має визначених меж.
Про це пише IFL Science.
Сьогодні дослідники знають, що видима частина озера сягає 243 метрів у довжину та 67 метрів у ширину. Але справжні його масштаби досі залишаються загадкою: дайверам вдалося нанести на карту лише 13 акрів (понад 5 га), і кінець водойми вони так і не знайшли. Озеро визнано найбільшим підземним у Північній Америці та має статус національної природної пам’ятки США.
Колись озеро намагались “розвідати” за допомогою райдужних форелей — туди випустили риб, сподіваючись, що вони знайдуть інші виходи. Хоча форелі не змогли втекти, вони адаптувались до темряви, втратили частину пігментації і навчилися просити їжу у човнярів.
Печери Крейгхед, відомі ще з часів народу черокі, зберігають сліди людської присутності протягом століть — від артефактів корінного населення до графіті солдата Конфедерації 1863 року. Тут також було знайдено останки гігантського плейстоценового ягуара, що, ймовірно, загинув, намагаючись вибратися з підземелля.
Нині ця унікальна система печер і підземного озера щороку приваблює понад 150 тисяч туристів — але її глибини ще чекають на своїх дослідників.