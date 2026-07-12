Загублений арктичний світ: у печері знайшли тварин, що жили 75 000 років тому

Крижана печера. Ілюстративне зображення / © pixabay.com

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У Норвегії вчені зробили унікальне археологічне відкриття, знайшовши в забутій печері майже неушкоджені сліди давньої арктичної екосистеми, яка існувала близько 75 тисяч років тому. Знахідка дозволила дослідникам буквально зазирнути у світ, що безслідно зник після чергової зміни клімату.

Про це повідомляє The Daily Galaxy з посиланням на результати дослідження, опублікованого в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Йдеться про печеру Арне-Квамгротта на узбережжі Північної Норвегії, поблизу Нарвіка. Її випадково відкрили ще у 1990-х роках під час гірничих робіт, однак майже три десятиліття вона залишалася практично недослідженою.

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Лише у 2021–2022 роках археологи провели повномасштабні розкопки й виявили надзвичайно добре збережені осадові шари, які приховували кістки тварин, що жили в Арктиці ще задовго до останнього великого наступу льодовиків.

Печера зберегла екосистему льодовикової епохи

Під час дослідження науковці ідентифікували кістки 46 видів ссавців, птахів і риб, що мешкали на узбережжі європейської Арктики приблизно 75 тисяч років тому.

Для визначення видів дослідники поєднали традиційний аналіз кісток із дослідженням давньої ДНК, що дозволило встановити походження навіть найдрібніших фрагментів.

Серед знайдених решток — білі ведмеді, моржі, гренландські кити, морські птахи, тріска та північні олені. Особливою знахідкою стали кістки копитного лемінга — виду, який нині вимер у Європі й раніше ніколи не фіксувався на території Скандинавії.

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За словами провідного автора дослідження Сема Вокера, печера стала «рідкісним знімком зниклого арктичного світу», який дає змогу відтворити найдавнішу відому екосистему цього регіону.

Давня Арктика була зовсім інакшою

Дослідники встановили, що 75 тисяч років тому узбережжя Північної Норвегії було значно менш вкритим льодом, ніж припускали раніше. Тут існували річки та озера, а також відкриті ділянки суші, якими могли мігрувати великі стада тварин.

Водночас у морі сезонно формувався лід, що дозволяло співіснувати як видам, залежним від криги, так і морським тваринам, які її уникали. Така комбінація свідчить про надзвичайно різноманітне природне середовище.

Кліматичні зміни знищили цілий світ

Найважливішим відкриттям стало те, що генетичний аналіз не виявив сучасних нащадків багатьох знайдених популяцій.

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Науковці дійшли висновку, що після повторного наступу льодовиків тварини втратили придатне середовище існування й не змогли переселитися в інші райони. У результаті ціла прибережна екосистема зникла разом зі зміною клімату.

Дослідники вважають, що ця знахідка має велике значення не лише для реконструкції минулого, а й для розуміння того, як сучасні арктичні екосистеми можуть реагувати на стрімкі кліматичні зміни, адже сьогодні можливостей для міграції тварин стає дедалі менше.

Нагадаємо, в Єгипті археологи виявили 18 стародавніх гробниць із муміями, в роті яких були золоті язики.

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